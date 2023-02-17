Гладышев назвал задачу «Динамо» в год столетия клуба

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал о задачах клуба на сезон.

«Нужно идти от игры к игре. Должны бороться за кубок и в чемпионате стараться занять как можно более высокое место. Федя [Смолов] же сказал болельщикам после финала кубка, что будем снова стремиться к победе в новом сезоне. Так что нужно соответствовать.

Год столетия, конечно, заряжает! Чтобы болельщиков порадовать, надо какой-нибудь трофей заработать», – сказал Гладышев.

18 апреля «Динамо» исполнится 100 лет.

Команда идет на 4-м месте в РПЛ.

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