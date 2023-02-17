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    Экс-капитан сборной Уругвая Лугано: «РПЛ – шестая лига в мире»

    Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано высказался об уровне чемпионата России.

    «Я считаю, что РПЛ — шестая лига в мире. Смотреть российский чемпионат достаточно интересно, у вас есть много талантливых футболистов, которые могут заиграть на мировом уровне.

    Нельзя недооценивать тот факт, что многие иностранные футболисты раскрылись именно в чемпионате России, потом уже уехали в топ-клубы Европы. Думаю, РПЛ — достаточно конкурентная и нескучная лига, за которой любопытно наблюдать», — сказал Лугано.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20552

      Persona_non_Grata 3 минуты назад

      IFFHS опубликовала ежегодный рейтинг национальных чемпионатов. - Россия на 80-м месте. Вот же пиндосы - мы же на 6-ом !!! ... )))

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