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  • Экс-капитан сборной Уругвая Лугано: «РПЛ – шестая лига в мире»

Экс-капитан сборной Уругвая Лугано: «РПЛ – шестая лига в мире»

17 февраля 2023, 12:43
2

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано высказался об уровне чемпионата России.

«Я считаю, что РПЛ — шестая лига в мире. Смотреть российский чемпионат достаточно интересно, у вас есть много талантливых футболистов, которые могут заиграть на мировом уровне.

Нельзя недооценивать тот факт, что многие иностранные футболисты раскрылись именно в чемпионате России, потом уже уехали в топ-клубы Европы. Думаю, РПЛ — достаточно конкурентная и нескучная лига, за которой любопытно наблюдать», — сказал Лугано.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лугано Диего
Комментарии (2)
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Persona_non_Grata
1676629893
IFFHS опубликовала ежегодный рейтинг национальных чемпионатов. - Россия на 80-м месте. Вот же пиндосы - мы же на 6-ом !!! ... )))
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