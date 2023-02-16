Лига Европы. «Рома» проиграла «Зальцбургу», «Шахтер» победил «Ренн», ничья «Аякса» и «Униона»

Завершились еще три первых матча 1/16 финала Лиги Европы.
«Рома» на выезде уступила «Зальцбургу» – 0:1.
«Шахтер» одержал домашнюю победу над «Ренном» – 2:1.
«Аякс» и «Унион» обошлись без голов в Амстердаме – 0:0.
Ответные встречи состоятся ровно через неделю, 23 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи
Зальцбург (Австрия) – Рома (Италия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Капалдо, 88.
Шахтер (Украина) – Ренн (Франция) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Крыськив, 11; 2:0 – Бондаренко (с пенальти), 45+1; 2:1 – Экамби, 59.
Аякс (Нидерланды) – Унион (Германия) – 0:0
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Источник: «Бомбардир»