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    Лига Европы. «Рома» проиграла «Зальцбургу», «Шахтер» победил «Ренн», ничья «Аякса» и «Униона»

    Завершились еще три первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

    «Рома» на выезде уступила «Зальцбургу» – 0:1.

    «Шахтер» одержал домашнюю победу над «Ренном» – 2:1.

    «Аякс» и «Унион» обошлись без голов в Амстердаме – 0:0.

    Ответные встречи состоятся ровно через неделю, 23 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи

    Зальцбург (Австрия) – Рома (Италия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Капалдо, 88.

    Шахтер (Украина) – Ренн (Франция) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Крыськив, 11; 2:0 – Бондаренко (с пенальти), 45+1; 2:1 – Экамби, 59.

    Аякс (Нидерланды) – Унион (Германия) – 0:0

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    Источник: «Бомбардир»

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