Чалов: «В России игроки боятся показаться смешными и говорят: «Ты Месси, чтобы интервью давать?»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что футболисты в России менее отрытые, чем в Европе.

— Ребята из ЦСКА отмечают, что ты стал открытым и к съемкам, и вообще к медиа.

— На это повлиял «Базель». Там все максимально открыты. Понимаю, из-за чего у нас не так: иногда переходят грань, какие-то моменты, которые лучше не показывать, это выходит наружу. Отсюда недоверие.

— А грань кто переходит, журналисты?

— Порой мнение журналиста выходит на какой-нибудь платформе, и потом все болельщики так считают. Мне кажется, так вышло с Ваней Обляковым. Пару людей что-то про него высказали, и это стало всеобщим.

Но в Швейцарии я увидел, как это бывает, какие люди открытые. И я подумал: а почему бы не открыться?

— Футбол у нас не шоу, он не работает на привлечение зрителя. Если этого не делать в Европе, перестанут ходить на матчи, клуб пропадет.

— Факт. Мы же играем для болельщиков. Знаешь, в России, мне кажется, боятся показаться смешными, неуклюжими. Реакция такая: «Че ты выделяешься? Ты Месси, что ли, чтобы интервью давать?»

— Такое могут и партнеры сказать? «Ну, звезда пошла», что-то вроде.

— Да: «Что ты там рассказываешь?» А за границей нет такого, все открытые. И футболистам легче вливаться, адаптация проходит гораздо быстрее.

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