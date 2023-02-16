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    Чалов: «В России игроки боятся показаться смешными и говорят: «Ты Месси, чтобы интервью давать?»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что футболисты в России менее отрытые, чем в Европе.

    — Ребята из ЦСКА отмечают, что ты стал открытым и к съемкам, и вообще к медиа.

    — На это повлиял «Базель». Там все максимально открыты. Понимаю, из-за чего у нас не так: иногда переходят грань, какие-то моменты, которые лучше не показывать, это выходит наружу. Отсюда недоверие.

    — А грань кто переходит, журналисты?

    — Порой мнение журналиста выходит на какой-нибудь платформе, и потом все болельщики так считают. Мне кажется, так вышло с Ваней Обляковым. Пару людей что-то про него высказали, и это стало всеобщим.

    Но в Швейцарии я увидел, как это бывает, какие люди открытые. И я подумал: а почему бы не открыться?

    — Футбол у нас не шоу, он не работает на привлечение зрителя. Если этого не делать в Европе, перестанут ходить на матчи, клуб пропадет.

    — Факт. Мы же играем для болельщиков. Знаешь, в России, мне кажется, боятся показаться смешными, неуклюжими. Реакция такая: «Че ты выделяешься? Ты Месси, что ли, чтобы интервью давать?»

    — Такое могут и партнеры сказать? «Ну, звезда пошла», что-то вроде.

    — Да: «Что ты там рассказываешь?» А за границей нет такого, все открытые. И футболистам легче вливаться, адаптация проходит гораздо быстрее.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1922

      jek718875 53 минуты назад

      Зато у нас Дзюпа видео показывает и ложит на всех

      0
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      Рейтинг: +28

      Чапппай 1 час назад

      Менталитет забитого народа. Тьфу, .ля

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