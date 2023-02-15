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    «Боруссия» – «Челси»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Боруссия» и «Челси» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде 15 февраля, в среду.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Зюле, Геррейру, Джан, Озкан, Беллингем, Брандт, Вольф, Адейеми, Аллер.

    «Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Cилва, Кулибали, Чилвел, Лофтус-Чик, Фернандес, Зиеш, Феликс, Мудрик, Хаверц.

    Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

    • Матчей в еврокубках этого сезона: 7
    • Желтые карточки: 26 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Команды ни разу не играли друг с другом.

    Коэффициенты:

    • Победа Боруссии – 2.30
    • Ничья – 3.30
    • Победа Челси – 3.21

    Где смотреть матч Боруссия – Челси

    Источник: «Бомбардир»

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