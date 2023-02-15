«Боруссия» и «Челси» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде 15 февраля, в среду.
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Зюле, Геррейру, Джан, Озкан, Беллингем, Брандт, Вольф, Адейеми, Аллер.
«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Cилва, Кулибали, Чилвел, Лофтус-Чик, Фернандес, Зиеш, Феликс, Мудрик, Хаверц.
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 7
- Желтые карточки: 26 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 21
Команды ни разу не играли друг с другом.
Коэффициенты:
Источник: «Бомбардир»