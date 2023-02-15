«Боруссия» и «Челси» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде 15 февраля, в среду.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Зюле, Геррейру, Джан, Озкан, Беллингем, Брандт, Вольф, Адейеми, Аллер.

«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Cилва, Кулибали, Чилвел, Лофтус-Чик, Фернандес, Зиеш, Феликс, Мудрик, Хаверц.

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Матчей в еврокубках этого сезона: 7

Желтые карточки: 26 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 21

Команды ни разу не играли друг с другом.

Коэффициенты:

Победа Боруссии – 2.30

Ничья – 3.30

Победа Челси – 3.21

Где смотреть матч Боруссия – Челси