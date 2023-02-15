«Боруссия» и «Челси» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь победителя? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Игра состоится в среду, 15 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Матч также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 23:00 по московскому времени.

Команды ни разу не играли друг с другом.

Дортмундцы являются фаворитами матча по версии букмекера, коэффициент на их победу составляет 2,45. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш «Челси» дают коэффициент 3,00.

Прогноз на матч Боруссия – Челси