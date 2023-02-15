«Боруссия» и «Челси» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
- Игра состоится в среду, 15 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Матч также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
Команды ни разу не играли друг с другом.
Дортмундцы являются фаворитами матча по версии букмекера, коэффициент на их победу составляет 2,45. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш «Челси» дают коэффициент 3,00.
Источник: «Бомбардир»