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  • Где смотреть матч «Боруссия» – «Челси»: 1/8 финала Лиги чемпионов

Где смотреть матч «Боруссия» – «Челси»: 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля 2023, 22:01

«Боруссия» и «Челси» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

  • Игра состоится в среду, 15 февраля.
  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
  • Матч также будет транслировать «Фонбет».
  • Начало – в 23:00 по московскому времени.

Команды ни разу не играли друг с другом.

Дортмундцы являются фаворитами матча по версии букмекера, коэффициент на их победу составляет 2,45. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш «Челси» дают коэффициент 3,00.

Прогноз на матч Боруссия – Челси

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Трансляции Челси Боруссия Д
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