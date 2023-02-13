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    Где смотреть матч «Боруссия» – «Челси»: 1/8 финала Лиги чемпионов, 15 февраля 2023

    «Боруссия» и «Челси» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

    • Игра состоится в среду, 15 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Матч также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Команды ни разу не играли друг с другом.

    Дортмундцы являются фаворитами матча по версии букмекера, коэффициент на их победу составляет 2,45. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш «Челси» дают коэффициент 3,00.

    Источник: «Бомбардир»

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