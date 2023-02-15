«Боруссия» и «Челси» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Боруссия: Грегор Кобель – Юлиан Райерсон, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Рафаэл Геррейру – Джуд Беллингхем, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Карим Адейеми, Эмре Джан – Себастьян Алле.
- Челси: Кепа Аррисабалага – Бен Чилвелл, Тиаго Силва, Марк Кукурелла, Рис Джеймс – Энцо Фернандес, Матео Ковачич, Михаил Мудрик – Жоау Феликс, Хаким Зиеш, Кай Хаверц.
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 7
- Желтые карточки: 26 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 21
Команды ни разу не играли друг с другом.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да