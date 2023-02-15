Федотов сообщил о вирусе в ЦСКА

В ЦСКА ходит вирус. Об этом сообщил главный тренер Владимир Федотов.

«Возобновление сезона не за горами, от матча к матчу мы должны становиться лучше в плане формы. К сожалению, гуляет вирус, у многих недомогание. Но лучше раньше это преодолеть, чем столкнуться с этим дома», – сказал Федотов.

У ЦСКА 5-й по стоимости состав в РПЛ (69,85 миллиона евро).

Такое же место ЦСКА занимает в таблице РПЛ.

Этой зимой ЦСКА купил только защитника «Пари НН» Илью Агапова (1,3 миллиона евро).

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