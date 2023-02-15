Федотов сообщил о вирусе в ЦСКА

Вспомнился фильм ,,Старик Хоттабыч,, когда он заставил диктора по стадиону, объявить что игроки ,,Зубило,, внезапно все заболели коклюшем)))
В ЦСКА ходит вирус. Об этом сообщил главный тренер Владимир Федотов.
«Возобновление сезона не за горами, от матча к матчу мы должны становиться лучше в плане формы. К сожалению, гуляет вирус, у многих недомогание. Но лучше раньше это преодолеть, чем столкнуться с этим дома», – сказал Федотов.
- У ЦСКА 5-й по стоимости состав в РПЛ (69,85 миллиона евро).
- Такое же место ЦСКА занимает в таблице РПЛ.
- Этой зимой ЦСКА купил только защитника «Пари НН» Илью Агапова (1,3 миллиона евро).
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