Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Динамо» (2:1) на 88-й минуте благодаря голу Медины

ЦСКА одержал волевую победу над «Динамо» (2:1) в товарищеском матче на сборах.

На 59-й минуте за вторую желтую карточку был удален Виллиан Роша. Вместо него на поле вышел Матвей Лукин.

На 88-й минуте победный мяч забил полузащитник ЦСКА Хесус Медина.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Даса, 31; 1:1 – Гайич, 56; 2:1 – Медина, 88.

Удаления: Роша, 59 – нет.

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