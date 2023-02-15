«Результат не имеет значения. Все мысли – с Овечкиным». «Динамо» – о поражении от ЦСКА

«Динамо» проиграло в товарищеском матче в Турции ЦСКА (1:2).

«Тот момент, когда результат встречи не имеет значения.

Все мысли — с Сашей Овечкиным и его близкими», – написали динамовцы.

У воспитанника ХК «Динамо» Овечкина умер отец.

Сообщалось, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание.

Его госпитализировали еще 10 января с обострением расслаивающей аневризмы.

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