«Результат не имеет значения. Все мысли – с Овечкиным». «Динамо» – о поражении от ЦСКА

«Динамо» проиграло в товарищеском матче в Турции ЦСКА (1:2).
«Тот момент, когда результат встречи не имеет значения.
Все мысли — с Сашей Овечкиным и его близкими», – написали динамовцы.
- У воспитанника ХК «Динамо» Овечкина умер отец.
- Сообщалось, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание.
- Его госпитализировали еще 10 января с обострением расслаивающей аневризмы.
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Источник: телеграм-канал «Динамо»