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    Глебов: «России надо переходить в Азиатскую конфедерацию и играть против азиатов»

    Капитан «Ростова» Динал Глебов в эфире «Коммент.Шоу» оценил идею перехода РФС из УЕФА в Азию.

    — Сейчас такая дилемма: играть в Азии или не играть в Азии. Карпин сказал, что надо играть в любом случае, неважно где. Твое мнение?

    — Я думаю, надо играть официальные игры, международные игры.

    — То есть переходить в Азиатскую конфедерацию и играть против азиатов?

    — Надо играть, да.

    — Ты за переход?

    — Наверное, больше да, чем нет. Потому что играть товарищеские игры постоянно, ну… Непонятно, какой срок еще этого отстранения.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Sport24

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