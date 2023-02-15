Глебов: «России надо переходить в Азиатскую конфедерацию и играть против азиатов»

Капитан «Ростова» Динал Глебов в эфире «Коммент.Шоу» оценил идею перехода РФС из УЕФА в Азию.
— Сейчас такая дилемма: играть в Азии или не играть в Азии. Карпин сказал, что надо играть в любом случае, неважно где. Твое мнение?
— Я думаю, надо играть официальные игры, международные игры.
— То есть переходить в Азиатскую конфедерацию и играть против азиатов?
— Надо играть, да.
— Ты за переход?
— Наверное, больше да, чем нет. Потому что играть товарищеские игры постоянно, ну… Непонятно, какой срок еще этого отстранения.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: Sport24