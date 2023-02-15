Глебов: «России надо переходить в Азиатскую конфедерацию и играть против азиатов»

Капитан «Ростова» Динал Глебов в эфире «Коммент.Шоу» оценил идею перехода РФС из УЕФА в Азию.

— Сейчас такая дилемма: играть в Азии или не играть в Азии. Карпин сказал, что надо играть в любом случае, неважно где. Твое мнение?

— Я думаю, надо играть официальные игры, международные игры.

— То есть переходить в Азиатскую конфедерацию и играть против азиатов?

— Надо играть, да.

— Ты за переход?

— Наверное, больше да, чем нет. Потому что играть товарищеские игры постоянно, ну… Непонятно, какой срок еще этого отстранения.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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