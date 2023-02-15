Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА и ФИФА нас задавили. Российский футбол очнулся»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал отстранение российских команд от международных турниров.

«Слава богу, что УЕФА И ФИФА нас задавили, тем самым дав возможность очнуться российскому футболу, спасибо им. Теперь мы повернулись лицом к своим воспитанникам, даем им играть.

Ребята у нас толковые, сейчас главное, чтобы они окрепли, почувствовали уверенность, и через некоторое время мы увидим результат. Лучше будем ходить на наших мальчиков, чем на каких-то Кралов и других легионеров. Душа радуется от того, как они играют и развиваются», – сказал Кавазашвили.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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