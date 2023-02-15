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    Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА и ФИФА нас задавили. Российский футбол очнулся»

    Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал отстранение российских команд от международных турниров.

    «Слава богу, что УЕФА И ФИФА нас задавили, тем самым дав возможность очнуться российскому футболу, спасибо им. Теперь мы повернулись лицом к своим воспитанникам, даем им играть.

    Ребята у нас толковые, сейчас главное, чтобы они окрепли, почувствовали уверенность, и через некоторое время мы увидим результат. Лучше будем ходить на наших мальчиков, чем на каких-то Кралов и других легионеров. Душа радуется от того, как они играют и развиваются», – сказал Кавазашвили.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4401

      Oldtrafford83 31 минуту назад

      Лучшая шутка дня))

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      Рейтинг: +17356

      Garrincha58 1 час назад

      зачем этот бред выносят на показ в интернете для чего?????

      1
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      Рейтинг: +461

      Vratarь > Garrincha58 35 минут назад

      А что, в интернете есть что-то кроме бреда? Прям, кладезь умных мыслей и советов? Ты хоть что-то из интернета почерпнул ценного кроме расписания?

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      Рейтинг: +18762

      Cleaner 1 час назад

      Кавазашвили = Гена Орлов. Оба бред несут...(

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      Рейтинг: +12288

      DeStar 1 час назад

      где? он про товорняки никому не нужные?

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