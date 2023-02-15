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  • Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА и ФИФА нас задавили. Российский футбол очнулся»

Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА и ФИФА нас задавили. Российский футбол очнулся»

15 февраля 2023, 14:59
5

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал отстранение российских команд от международных турниров.

«Слава богу, что УЕФА И ФИФА нас задавили, тем самым дав возможность очнуться российскому футболу, спасибо им. Теперь мы повернулись лицом к своим воспитанникам, даем им играть.

Ребята у нас толковые, сейчас главное, чтобы они окрепли, почувствовали уверенность, и через некоторое время мы увидим результат. Лучше будем ходить на наших мальчиков, чем на каких-то Кралов и других легионеров. Душа радуется от того, как они играют и развиваются», – сказал Кавазашвили.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (5)
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DeStar
1676462576
где? он про товорняки никому не нужные?
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Garrincha58
1676465744
зачем этот бред выносят на показ в интернете для чего?????
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Oldtrafford83
1676467630
Лучшая шутка дня))
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ВетеR
1676476773
жалко деда Анзора... то отпустит, то придавит
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