«Страшно, ***». Команда «Матч ТВ» – перед первой тренировкой с Григоряном

Главный тренер медийной команды «Матч ТВ» Александр Григорян сегодня приступает к работе.
«Ребят, у нас сегодня первая тренировка с Александром Виталичем. Страшно, *** [блин].
Накидайте советов, что сделать, чтобы пробиться в состав у Григоряна?» – написала пресс-служба команды.
- «Матч ТВ» готовится к 3-му сезону Медиалиги, который стартует в апреле.
- Григорян-тренер четырежды выигрывал чемпионат России среди женских команд.
- В РПЛ Григорян тренировал «Анжи», «Тамбов».
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: телеграм-канал команды «Матч ТВ»