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    «Страшно, ***». Команда «Матч ТВ» – перед первой тренировкой с Григоряном

    Главный тренер медийной команды «Матч ТВ» Александр Григорян сегодня приступает к работе.

    «Ребят, у нас сегодня первая тренировка с Александром Виталичем. Страшно, *** [блин].

    Накидайте советов, что сделать, чтобы пробиться в состав у Григоряна?» – написала пресс-служба команды.

    • «Матч ТВ» готовится к 3-му сезону Медиалиги, который стартует в апреле.
    • Григорян-тренер четырежды выигрывал чемпионат России среди женских команд.
    • В РПЛ Григорян тренировал «Анжи», «Тамбов».

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    Источник: телеграм-канал команды «Матч ТВ»

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