«Страшно, ***». Команда «Матч ТВ» – перед первой тренировкой с Григоряном

Главный тренер медийной команды «Матч ТВ» Александр Григорян сегодня приступает к работе.

«Ребят, у нас сегодня первая тренировка с Александром Виталичем. Страшно, *** [блин].

Накидайте советов, что сделать, чтобы пробиться в состав у Григоряна?» – написала пресс-служба команды.

«Матч ТВ» готовится к 3-му сезону Медиалиги, который стартует в апреле.

Григорян-тренер четырежды выигрывал чемпионат России среди женских команд.

В РПЛ Григорян тренировал «Анжи», «Тамбов».

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