Григорян возглавил команду «Матч ТВ»

Медийная команда «Матч ТВ» назначила нового главного тренера. Им стал Александр Григорян.
Коллектив канала готовится к старту очередного сезона Медийной футбольной лиги.
«Медиафутбол, встречай создателя», – написал «Матч ТВ».
- Тренер без работы с прошлого года, когда покинул ЖФК ЦСКА.
- Григорян-тренер четырежды выигрывал чемпионат России среди женских команд.
- В РПЛ Григорян тренировал «Анжи», «Тамбов».
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Источник: телеграм-канал команды «Матч ТВ»