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    Григорян возглавил команду «Матч ТВ»

    Медийная команда «Матч ТВ» назначила нового главного тренера. Им стал Александр Григорян.

    Коллектив канала готовится к старту очередного сезона Медийной футбольной лиги.

    «Медиафутбол, встречай создателя», – написал «Матч ТВ».

    • Тренер без работы с прошлого года, когда покинул ЖФК ЦСКА.
    • Григорян-тренер четырежды выигрывал чемпионат России среди женских команд.
    • В РПЛ Григорян тренировал «Анжи», «Тамбов».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал команды «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5890

      Enter2006 17 минут назад

      Ну в «Матч ТВ» вижу берут самых эксклюзивных. Любитель женских футбольных задниц и псих по натуре - теперь возглавил команду «Матч ТВ».

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