Абидаль: «Пример Головина показывает, что в России полно талантливых игроков»

Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

– Вы выступали за «Монако» в начале и в конце карьеры. Теперь в этом клубе проявляет себя российский футболист Александр Головин. Что вы знаете о нeм?

– Конечно, я знаю его очень хорошо. В первую очередь, Саша – один из лучших игроков своей страны. Он показывает, что в России полно талантливых футболистов. «Монако» – важный клуб во французской лиге, который всегда борется за самые высокие места. Самое главное, что Головин в «Монако» и помогает команде добиваться результатов.

Головин в Монако с 2018 года.

В этом сезоне Лиги 1 у Головина 22 матча, 5 голов, 6 ассистов.

Игроком интересуется «Боруссия» Д.

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