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    Абидаль: «Пример Головина показывает, что в России полно талантливых игроков»

    Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

    – Вы выступали за «Монако» в начале и в конце карьеры. Теперь в этом клубе проявляет себя российский футболист Александр Головин. Что вы знаете о нeм?

    – Конечно, я знаю его очень хорошо. В первую очередь, Саша – один из лучших игроков своей страны. Он показывает, что в России полно талантливых футболистов. «Монако» – важный клуб во французской лиге, который всегда борется за самые высокие места. Самое главное, что Головин в «Монако» и помогает команде добиваться результатов.

    • Головин в Монако с 2018 года.
    • В этом сезоне Лиги 1 у Головина 22 матча, 5 голов, 6 ассистов.
    • Игроком интересуется «Боруссия» Д.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13129

      Алексей З 2 часа назад

      Прочёл "шапку" и
      вспомнил старый мультфильм, где слонёнок , обезьяна и удав определяли какое число можно назвать "кучей ".всё получалось до цифры 2.
      Два это куча или нет ? Так и у нас в футболе.
      Их полно , на ум приходят два.

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      Рейтинг: +3448

      acor94 2 часа назад

      Наоборот, он показывает, что талантов в стране по пальцам посчитать и нам надо поднимать уровень детского футбола.

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