Абидаль: «Пример Головина показывает, что в России полно талантливых игроков»

Прочёл "шапку" и
вспомнил старый мультфильм, где слонёнок , обезьяна и удав определяли какое число можно назвать "кучей ".всё получалось до цифры 2.
Два это куча или нет ? Так и у нас в футболе.
Их полно , на ум приходят два.
Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.
– Вы выступали за «Монако» в начале и в конце карьеры. Теперь в этом клубе проявляет себя российский футболист Александр Головин. Что вы знаете о нeм?
– Конечно, я знаю его очень хорошо. В первую очередь, Саша – один из лучших игроков своей страны. Он показывает, что в России полно талантливых футболистов. «Монако» – важный клуб во французской лиге, который всегда борется за самые высокие места. Самое главное, что Головин в «Монако» и помогает команде добиваться результатов.
- Головин в Монако с 2018 года.
- В этом сезоне Лиги 1 у Головина 22 матча, 5 голов, 6 ассистов.
- Игроком интересуется «Боруссия» Д.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!