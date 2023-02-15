Олег Иванов: «С чего бы эпоха Дзюбы должна подойти к концу?»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов верит в дальнейшие перспективы форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Есть мнение, что Дзюбе пора заканчивать с футболом. Эпоха Дзюбы подошла к концу?

– Нет. С чего она должна была подойти к концу? Из-за того, что он поехал в команду, где не нужны нападающие? Он вышел в первой игре за «Адану», забил, а потом получилось так, что команда играла вообще без номинального нападающего. Наверное, это говорит о том, что, либо президент очень сильно хотел Артема, не посоветовавшись с тренером, либо был какой-то конфликт. Мы же не знаем все до конца.

Игроки пересекались в сборной России.

Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.

По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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