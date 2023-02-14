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  • В «Динамо» назвали игрока, которым интересуется серьезные европейские клубы. Это не Захарян

В «Динамо» назвали игрока, которым интересуется серьезные европейские клубы. Это не Захарян

14 февраля 2023, 12:55
4

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о защитнике столичного клуба Сабе Сазонове.

— Сообщалось, что на Сазонова уже обращают внимание клубы из Италии.

— Саба за тот период, когда начал играть в основном составе, привлeк внимание скаутских служб серьeзных европейских клубов. Поэтому, да, интерес действительно есть. Но стоит отметить, что интерес был и когда Сазонов еще только переходил в «Динамо». Мы конкурировали с испанским клубом [«Эспаньолом»] за Сабу.

— На данный момент клуб не заинтересован в том, чтобы продать Сазонова?

— Это всегда вопрос правильного времени и условий. Стратегически мы не будем удерживать футболиста, когда посчитаем, что действительно наступил правильный момент для перехода с точки зрения как интересов клуба, так и развития игрока. Пока такой момент не наступил.

  • 21-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
  • Осенью 2022 года он решил выступать за сборную Грузии.
  • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 14 матчей в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Сазонов Саба
Комментарии (4)
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multiscan
1676369819
Не Захарян -очень оригинальная фамилия.
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SLADE2019
1676369943
Если это клубы уровня Эспаньола, то при все уважении, серьезными их назвать нельзя.
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gtujool
1676371331
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semm
1676372201
я удивляюсь вашей логике: Игроком интересуются в Европе - это классно, престижно для Динамо! Да вы просто барыги, вам урюком торговать, а не футболом заниматься - вот кто вы
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