В «Динамо» назвали игрока, которым интересуется серьезные европейские клубы. Это не Захарян

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о защитнике столичного клуба Сабе Сазонове.

— Сообщалось, что на Сазонова уже обращают внимание клубы из Италии.

— Саба за тот период, когда начал играть в основном составе, привлeк внимание скаутских служб серьeзных европейских клубов. Поэтому, да, интерес действительно есть. Но стоит отметить, что интерес был и когда Сазонов еще только переходил в «Динамо». Мы конкурировали с испанским клубом [«Эспаньолом»] за Сабу.

— На данный момент клуб не заинтересован в том, чтобы продать Сазонова?

— Это всегда вопрос правильного времени и условий. Стратегически мы не будем удерживать футболиста, когда посчитаем, что действительно наступил правильный момент для перехода с точки зрения как интересов клуба, так и развития игрока. Пока такой момент не наступил.

21-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».

Осенью 2022 года он решил выступать за сборную Грузии.

В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 14 матчей в РПЛ.

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