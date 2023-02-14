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    В «Динамо» назвали игрока, которым интересуется серьезные европейские клубы. Это не Захарян

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о защитнике столичного клуба Сабе Сазонове.

    — Сообщалось, что на Сазонова уже обращают внимание клубы из Италии.

    — Саба за тот период, когда начал играть в основном составе, привлeк внимание скаутских служб серьeзных европейских клубов. Поэтому, да, интерес действительно есть. Но стоит отметить, что интерес был и когда Сазонов еще только переходил в «Динамо». Мы конкурировали с испанским клубом [«Эспаньолом»] за Сабу.

    — На данный момент клуб не заинтересован в том, чтобы продать Сазонова?

    — Это всегда вопрос правильного времени и условий. Стратегически мы не будем удерживать футболиста, когда посчитаем, что действительно наступил правильный момент для перехода с точки зрения как интересов клуба, так и развития игрока. Пока такой момент не наступил.

    • 21-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • Осенью 2022 года он решил выступать за сборную Грузии.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 14 матчей в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13104

      Алексей З 1 час назад

      Думаю это работа пиар-группы Динамо.
      Вбрасываешь в инфополе небылицы об игроках и засвечиваешь ФК.
      Ну как ещё Динамо о себе напомнить ?
      Ну 60 лет Яшина вспоминать , ну Захарян, вот Сазонов на новенького...

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      Рейтинг: +563

      semm 1 час назад

      я удивляюсь вашей логике: Игроком интересуются в Европе - это классно, престижно для Динамо! Да вы просто барыги, вам урюком торговать, а не футболом заниматься - вот кто вы

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      Рейтинг: +10

      gtujool 1 час назад

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      Рейтинг: +903

      SLADE2019 2 часа назад

      Если это клубы уровня Эспаньола, то при все уважении, серьезными их назвать нельзя.

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      Рейтинг: +1892

      multiscan 2 часа назад

      Не Захарян -очень оригинальная фамилия.

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