Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе по версии «СЭ». Федун выпал из топ-10, Зарема пропала из рейтинга

«Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых влиятельных персон российского футбола.

Список возглавил возглавил президент РФС и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

Леонид Федун, ранее владевший «Спартаком», выпал из топ-10 рейтинга. Его супруга Зарема Салихова, занявшая десятое место в аналогичном рейтинге за 2022 год, не попала в топ-30.

Топ-30 самых влиятельных персон российского футбола по версии «СЭ»:

30. Константин Генич (комментатор);

29. Павел Каманцев (председатель судейского комитета РФС, глава департамента судейства);

28. Алан Мамукаев и Марат Хинчагов (агенты);

27. Полина Юмашева (член исполкома РФС, председатель комитета женского футбола);

26. Юрий Зайцев и Михаил Прокопец (юристы);

25. Тимур Гурцкая (менеджер);

24. Герман Ткаченко (агент);

23. Нобель Арустамян (журналист);

22. Сергей Анохин (генеральный директор букмекерской компании «Фонбет»);

21. Валерий Карпин (главный тренер сборной России и «Ростова»);

20. Арташес Арутюнянц (президент «Ростова»);

19. Николай Осипов (президент Медиалиги);

18. Юрий Нагорных (председатель совета директоров «Локомотива»);

17. Александр Медведев (генеральный директор «Зенита»);

16. Евгений Гинер (президент ЦСКА, вице-президент РФС) / Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА);

15. Сергей Галицкий (владелец «Краснодара»);

14. Кирилл Макаров (президент букмекерской компании Winline);

13. Юрий Соловьев (председатель совета директоров «Динамо») / Павел Пивоваров (генеральный директор «Динамо»);

12. Вагит Алекперов (бывший президент «Лукойла» / Леонид Федун (бывший владелец «Спартака»);

11. Елена Илюхина (председатель совета директоров «Зенита», вице-президент РФС);

10. Павел Андреев (агент);

9. Ашот Хачатурянц (бывший президент РПЛ);

8. Максим Орешкин (председатель совета директоров ЦСКА, помощник президента РФ);

7. Леонид Михельсон (председатель правления ПАО «Новатэк», глава попечительского совета РФС) / Денис Соловьев (вице-президент РФС);

6. Дмитрий Чернышенко (вице-премьер Правительства РФ);

5. Максим Митрофанов (генеральный секретарь РФС);

4. Александр Алаев (президент РПЛ, вице-президент РФС);

3. Алексей Миллер (председатель правления ПАО «Газпром»);

2. Игорь Левитин (помощник президента РФ, член попечительского совета РФС);

1. Александр Дюков (президент РФС).

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!