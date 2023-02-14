Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе по версии «СЭ». Федун выпал из топ-10, Зарема пропала из рейтинга

«Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых влиятельных персон российского футбола.
Список возглавил возглавил президент РФС и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.
Леонид Федун, ранее владевший «Спартаком», выпал из топ-10 рейтинга. Его супруга Зарема Салихова, занявшая десятое место в аналогичном рейтинге за 2022 год, не попала в топ-30.
Топ-30 самых влиятельных персон российского футбола по версии «СЭ»:
30. Константин Генич (комментатор);
29. Павел Каманцев (председатель судейского комитета РФС, глава департамента судейства);
28. Алан Мамукаев и Марат Хинчагов (агенты);
27. Полина Юмашева (член исполкома РФС, председатель комитета женского футбола);
26. Юрий Зайцев и Михаил Прокопец (юристы);
25. Тимур Гурцкая (менеджер);
24. Герман Ткаченко (агент);
23. Нобель Арустамян (журналист);
22. Сергей Анохин (генеральный директор букмекерской компании «Фонбет»);
21. Валерий Карпин (главный тренер сборной России и «Ростова»);
20. Арташес Арутюнянц (президент «Ростова»);
19. Николай Осипов (президент Медиалиги);
18. Юрий Нагорных (председатель совета директоров «Локомотива»);
17. Александр Медведев (генеральный директор «Зенита»);
16. Евгений Гинер (президент ЦСКА, вице-президент РФС) / Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА);
15. Сергей Галицкий (владелец «Краснодара»);
14. Кирилл Макаров (президент букмекерской компании Winline);
13. Юрий Соловьев (председатель совета директоров «Динамо») / Павел Пивоваров (генеральный директор «Динамо»);
12. Вагит Алекперов (бывший президент «Лукойла» / Леонид Федун (бывший владелец «Спартака»);
11. Елена Илюхина (председатель совета директоров «Зенита», вице-президент РФС);
10. Павел Андреев (агент);
9. Ашот Хачатурянц (бывший президент РПЛ);
8. Максим Орешкин (председатель совета директоров ЦСКА, помощник президента РФ);
7. Леонид Михельсон (председатель правления ПАО «Новатэк», глава попечительского совета РФС) / Денис Соловьев (вице-президент РФС);
6. Дмитрий Чернышенко (вице-премьер Правительства РФ);
5. Максим Митрофанов (генеральный секретарь РФС);
4. Александр Алаев (президент РПЛ, вице-президент РФС);
3. Алексей Миллер (председатель правления ПАО «Газпром»);
2. Игорь Левитин (помощник президента РФ, член попечительского совета РФС);
1. Александр Дюков (президент РФС).
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