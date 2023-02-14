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    Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе по версии «СЭ». Федун выпал из топ-10, Зарема пропала из рейтинга

    «Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых влиятельных персон российского футбола.

    Список возглавил возглавил президент РФС и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

    Леонид Федун, ранее владевший «Спартаком», выпал из топ-10 рейтинга. Его супруга Зарема Салихова, занявшая десятое место в аналогичном рейтинге за 2022 год, не попала в топ-30.

    Топ-30 самых влиятельных персон российского футбола по версии «СЭ»:

    30. Константин Генич (комментатор);

    29. Павел Каманцев (председатель судейского комитета РФС, глава департамента судейства);

    28. Алан Мамукаев и Марат Хинчагов (агенты);

    27. Полина Юмашева (член исполкома РФС, председатель комитета женского футбола);

    26. Юрий Зайцев и Михаил Прокопец (юристы);

    25. Тимур Гурцкая (менеджер);

    24. Герман Ткаченко (агент);

    23. Нобель Арустамян (журналист);

    22. Сергей Анохин (генеральный директор букмекерской компании «Фонбет»);

    21. Валерий Карпин (главный тренер сборной России и «Ростова»);

    20. Арташес Арутюнянц (президент «Ростова»);

    19. Николай Осипов (президент Медиалиги);

    18. Юрий Нагорных (председатель совета директоров «Локомотива»);

    17. Александр Медведев (генеральный директор «Зенита»);

    16. Евгений Гинер (президент ЦСКА, вице-президент РФС) / Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА);

    15. Сергей Галицкий (владелец «Краснодара»);

    14. Кирилл Макаров (президент букмекерской компании Winline);

    13. Юрий Соловьев (председатель совета директоров «Динамо») / Павел Пивоваров (генеральный директор «Динамо»);

    12. Вагит Алекперов (бывший президент «Лукойла» / Леонид Федун (бывший владелец «Спартака»);

    11. Елена Илюхина (председатель совета директоров «Зенита», вице-президент РФС);

    10. Павел Андреев (агент);

    9. Ашот Хачатурянц (бывший президент РПЛ);

    8. Максим Орешкин (председатель совета директоров ЦСКА, помощник президента РФ);

    7. Леонид Михельсон (председатель правления ПАО «Новатэк», глава попечительского совета РФС) / Денис Соловьев (вице-президент РФС);

    6. Дмитрий Чернышенко (вице-премьер Правительства РФ);

    5. Максим Митрофанов (генеральный секретарь РФС);

    4. Александр Алаев (президент РПЛ, вице-президент РФС);

    3. Алексей Миллер (председатель правления ПАО «Газпром»);

    2. Игорь Левитин (помощник президента РФ, член попечительского совета РФС);

    1. Александр Дюков (президент РФС).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +881

      Спартач80 21 минуту назад

      Немытые,как там ваши вечные сказки-отмазы,про отсутствие админресурса у Зенита?....

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      Рейтинг: +4338

      Питерский князь 45 минут назад

      Зарема уже и на эскорт не тянет.
      Пора в магазин, мыло и веревка всегда на прилавке ждет.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +27

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      А что Федуниха была влиятельной в футболе?

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      Рейтинг: +515

      Номэд 2 часа назад

      Одни сплошь гаСпромовские лица...

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      Рейтинг: +17656

      ilichkadr 2 часа назад

      Несправедливо однако поступили с Заремой. Её место в топ-5. Всё, что ниже топ-5, ребята ни о чём.............

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      Рейтинг: +851

      3meeeD 2 часа назад

      Топ 30 людей без тюремного срок(а пора бы)

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      Рейтинг: +13095

      Алексей З 3 часа назад

      Двое в первой тройке из Газпрома, но нет у Зенита админресурса , ну о чём вы ?

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      Рейтинг: +28325

      JTherry > Алексей З 1 час назад

      точнее будет, 7 из семи первых в рейтинге СЭ - это газпрём-ресурс...

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