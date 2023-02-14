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    Быстров спрогнозировал, сколько Дзюба забьет за «Локомотив» в этом сезоне

    Владимир Быстров поделился ожиданиями от игры нападающего Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

    – Давайте вспомним ситуацию в «Зените», когда у Дзюбы пошли трения с Семаком, когда Артем не смог выполнять тот объем работы, который тренер предлагал.

    Что же мы сразу увидели? Недовольного Дзюбу на скамейке. Ничем хорошим это не влияет на коллектив.

    Тут «Локомотив» создает новую команду. Набрали новых игроков. И тут же два возрастных трансфера. Ну, как тут думать о перспективе, строить команду вокруг таких футболистов?

    Логично же, что Дзюба будет проигрывать конкуренцию. Все равно с Галактионовым будут вопросы.

    – Зачем подписали?

    – А какие задачи у «Локомотива»? Просто хочет остаться в элите. Для того, чтобы спастись, наверное, этих игроков достаточно будет.

    Но дальше развиваться с такими игроками бессмысленно.

    – Дзюба – хороший нападающий?

    – Он был им. Он может выполнять объем работы, когда пашет на поле. В «Зените» этот объем делал последнее время? Нет. Забивал? Да.

    Но в такой команде, как «Зенит», которая атакует 90% времени, это нетрудно.

    – Сколько забьет за 13 туров?

    – Один.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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    Источник: «Матч ТВ»

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