Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун прокомментировал продление контракта «Спартака» с Абаскалем

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун оценил решение клуба продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

    «Что позволило Абаскалю за столь короткий срок получить такой кредит доверия? Он талантливый тренер. Он рисковал, принимая приглашение возглавить «Спартак» в такое непростое время. Но риск оправдался.

    Он умело управляет командой. Парни любят и поддерживают его. У нас молодые и очень амбициозные тренер и команда. Если будет немного удачи, то будут и титулы», — сказал Федун.

    • Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
    • Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
    • Команда идет на втором месте в РПЛ.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Зарема попросила боссов «Спартака» продлить Абаскаля на улучшенных условиях: «Боялась, что летом вместо него придет Карпин» 6
    Мостовой: «Не думаю, что Абаскаль доработает в «Спартаке» до конца контракта» 5
    Мележиков прокомментировал продление контракта «Спартака» с Абаскалем
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6446

      maior-60 1 час назад

      Странно, что в Спартаковской ветке засланец из синита. Чего переживаешь то? Тебя это не касается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4326

      Питерский князь 1 час назад

      Как жвлко, что Федун ушел!
      Вместе с Заремой, они были рождены взорвать СпартаГ, вместе, со всеми болельщиками!
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20494

      Persona_non_Grata > Питерский князь 23 минуты назад

      Ну на счет Заремы это в точку - ваши пуканы взрывались при одном упоминании о ней, впрочем она и сейчас не дает вам скучать )))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11