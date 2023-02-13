Федун прокомментировал продление контракта «Спартака» с Абаскалем

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун оценил решение клуба продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Что позволило Абаскалю за столь короткий срок получить такой кредит доверия? Он талантливый тренер. Он рисковал, принимая приглашение возглавить «Спартак» в такое непростое время. Но риск оправдался.

Он умело управляет командой. Парни любят и поддерживают его. У нас молодые и очень амбициозные тренер и команда. Если будет немного удачи, то будут и титулы», — сказал Федун.

Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.

Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

Команда идет на втором месте в РПЛ.

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