Федун прокомментировал продление контракта «Спартака» с Абаскалем

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун оценил решение клуба продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.
«Что позволило Абаскалю за столь короткий срок получить такой кредит доверия? Он талантливый тренер. Он рисковал, принимая приглашение возглавить «Спартак» в такое непростое время. Но риск оправдался.
Он умело управляет командой. Парни любят и поддерживают его. У нас молодые и очень амбициозные тренер и команда. Если будет немного удачи, то будут и титулы», — сказал Федун.
- Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
- Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
- Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
- Команда идет на втором месте в РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»