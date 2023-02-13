«Не чехвости Зарему, пожалуйста». Ловчев вспомнил, как ему позвонил человек из окружения Федуна

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, как однажды человек из окружения экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна попросил его не критиковать Зарему Салихову.

«Не буду называть фамилию человека, но он имеет влияние, имеет отношение к «Спартаку», к истории клуба.

Когда еще некоторое время назад клуб стал ассоциироваться со сварой и скандалами, которые поднимала известная всем семья и ее отдельная представительница, мне позвонил этот человек — а его попросил позвонить Федун — и попросил: «Не чехвости сильно Зарему, пожалуйста, очень тебя прошу».

Но терпеть это было невозможно, потому что клуб стоило в тот момент переименовать в ФК «Зарема»: мы забыли о футболистах, о тренерах, везде была только эта бабенка.

Что ж, время показало — те, кто следит за «Спартаком» на самом деле, приняли меры. «Спартак» снова стал иметь отношение к футболу, а не к скандалам», — написал Ловчев в телеграме.

Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022-й год.

Команда идет на 2-м месте в РПЛ.

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