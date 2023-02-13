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  • «Не чехвости Зарему, пожалуйста». Ловчев вспомнил, как ему позвонил человек из окружения Федуна

«Не чехвости Зарему, пожалуйста». Ловчев вспомнил, как ему позвонил человек из окружения Федуна

13 февраля 2023, 21:43
5

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, как однажды человек из окружения экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна попросил его не критиковать Зарему Салихову.

«Не буду называть фамилию человека, но он имеет влияние, имеет отношение к «Спартаку», к истории клуба.

Когда еще некоторое время назад клуб стал ассоциироваться со сварой и скандалами, которые поднимала известная всем семья и ее отдельная представительница, мне позвонил этот человек — а его попросил позвонить Федун — и попросил: «Не чехвости сильно Зарему, пожалуйста, очень тебя прошу».

Но терпеть это было невозможно, потому что клуб стоило в тот момент переименовать в ФК «Зарема»: мы забыли о футболистах, о тренерах, везде была только эта бабенка.

Что ж, время показало — те, кто следит за «Спартаком» на самом деле, приняли меры. «Спартак» снова стал иметь отношение к футболу, а не к скандалам», — написал Ловчев в телеграме.

  • Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022-й год.
  • Команда идет на 2-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Федун Леонид Салихова Зарема
Комментарии (5)
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NewLife
1676314976
Ловчев, страдаешь, что ты сильно обижен г-жой Салиховой, если ты мужик, тебя не красит ругань с женщиной и распускание соплей в публичном пространстве.
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Persona_non_Grata
1676320713
Ловчев не вырос в моих глазах - состязаться с бабой в злословии ...(((
Ответить
aaaaahhhh
1676326624
хуже бабы. или это уже возрастное?
Ответить
_Marqella_
1676370327
фк зарема? смешно.подходит,хотя ф.к. Пищевик получше
Ответить
kvm
1676408448
опять эта ПМСница...
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