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    «Не чехвости Зарему, пожалуйста». Ловчев вспомнил, как ему позвонил человек из окружения Федуна

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, как однажды человек из окружения экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна попросил его не критиковать Зарему Салихову.

    «Не буду называть фамилию человека, но он имеет влияние, имеет отношение к «Спартаку», к истории клуба.

    Когда еще некоторое время назад клуб стал ассоциироваться со сварой и скандалами, которые поднимала известная всем семья и ее отдельная представительница, мне позвонил этот человек — а его попросил позвонить Федун — и попросил: «Не чехвости сильно Зарему, пожалуйста, очень тебя прошу».

    Но терпеть это было невозможно, потому что клуб стоило в тот момент переименовать в ФК «Зарема»: мы забыли о футболистах, о тренерах, везде была только эта бабенка.

    Что ж, время показало — те, кто следит за «Спартаком» на самом деле, приняли меры. «Спартак» снова стал иметь отношение к футболу, а не к скандалам», — написал Ловчев в телеграме.

    • Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022-й год.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 21:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20494

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      Ловчев не вырос в моих глазах - состязаться с бабой в злословии ...(((

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      Рейтинг: +16976

      NewLife 1 час назад

      Ловчев, страдаешь, что ты сильно обижен г-жой Салиховой, если ты мужик, тебя не красит ругань с женщиной и распускание соплей в публичном пространстве.

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