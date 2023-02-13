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    Павлюченко: «Пускай Соболев падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил «Спартаку» пользу»

    Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался о поведении нападающего Александра Соболева.

    — Соболев в этом сезоне нравится? Некоторые эксперты по-прежнему его журят за то, что спартаковец многовато падает и разговаривает с судьями.

    — Падает, с судьями спорит... Не хочу это обсуждать. Это его личные дела. А как нападающий он с каждым сезоном прибавляет, становится сильнее. Пускай падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу «Спартаку». Пока у него получается.

    • В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 7 ассистов.
    • Чемпионат России возобновится в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6059

      subbotaspartak 19 минут назад

      Почему не вспомнить, что Соболев 4-й по системе гол+пас

      0
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      Рейтинг: +706

      111ax 2 часа назад

      прирожденный игрок спартака этот "товарищ", идеальное олицетворение всех его качеств, хамства, тупости и т.п.

      0
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      Рейтинг: +6059

      subbotaspartak > 111ax 18 минут назад

      Мне нравится: так честно и откровенно о себе...

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