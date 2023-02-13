Павлюченко: «Пускай Соболев падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил «Спартаку» пользу»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался о поведении нападающего Александра Соболева.

— Соболев в этом сезоне нравится? Некоторые эксперты по-прежнему его журят за то, что спартаковец многовато падает и разговаривает с судьями.

— Падает, с судьями спорит... Не хочу это обсуждать. Это его личные дела. А как нападающий он с каждым сезоном прибавляет, становится сильнее. Пускай падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу «Спартаку». Пока у него получается.

В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 7 ассистов.

Чемпионат России возобновится в марте.

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