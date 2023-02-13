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    Акинфеев: «Никогда не предам ЦСКА»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей преданности московскому клубу.

    – Находились ли вы когда-нибудь в зоне комфорта – и если да, то как из нее выходили?

    – Не знаю, что считается зоной комфорта. Я всегда привык трудиться. У меня с детства была мечта попасть в основной состав ЦСКА, родители меня в пять лет, даже раньше, привели в армейскую школу.

    И когда говорят, что «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта», то хорошо – пусть так считают!

    Но у меня была мечта и цель играть именно в этой команде. Я люблю ее, меня в первый раз привели в манеж ЦСКА. Если бы это была какая-то другая команда – может быть, по-другому сейчас говорил бы.

    Но когда у тебя колоссальная любовь к болельщикам ЦСКА, к клубу и с их стороны такое же внимание ко мне, то не считаю, что это – зона комфорта.

    Это – работа. А работа всегда подразумевает в том числе и критику.

    – Насчет «не уехал туда, не уехал сюда». Вас в «Зенит» или куда-нибудь еще пытались переманить?

    – В российский клуб – никогда в жизни. Да и в европейский тоже. Только разговоры.

    Виктор Гончаренко в недавнем интервью говорил, что хотел бы, чтобы вы в свое время уехали, четко видели вас, например, в «Милане». Никогда не возникает даже минимального сожаления?

    – Никогда! Как я говорил про карьеру, так говорю и про свою жизнь – это моя жизнь, и, слава богу, за меня ее никто не проживает, не может повлиять на те или иные ситуации.

    Никогда ни о чем не жалел и, надеюсь, жалеть не буду. Потому что если начинаешь жалеть, то это значит, что ты что-то делал неправильно.

    А я люблю эту команду с детства, никогда ее не предавал и не предам.

    • Акинфееву в апреле исполнится 37 лет.
    • Он всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В этом сезоне вратарь пропустил 19 голов в 18 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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