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Акинфеев: «Никогда не предам ЦСКА»

13 февраля 2023, 12:34

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей преданности московскому клубу.

– Находились ли вы когда-нибудь в зоне комфорта – и если да, то как из нее выходили?

– Не знаю, что считается зоной комфорта. Я всегда привык трудиться. У меня с детства была мечта попасть в основной состав ЦСКА, родители меня в пять лет, даже раньше, привели в армейскую школу.

И когда говорят, что «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта», то хорошо – пусть так считают!

Но у меня была мечта и цель играть именно в этой команде. Я люблю ее, меня в первый раз привели в манеж ЦСКА. Если бы это была какая-то другая команда – может быть, по-другому сейчас говорил бы.

Но когда у тебя колоссальная любовь к болельщикам ЦСКА, к клубу и с их стороны такое же внимание ко мне, то не считаю, что это – зона комфорта.

Это – работа. А работа всегда подразумевает в том числе и критику.

– Насчет «не уехал туда, не уехал сюда». Вас в «Зенит» или куда-нибудь еще пытались переманить?

– В российский клуб – никогда в жизни. Да и в европейский тоже. Только разговоры.

Виктор Гончаренко в недавнем интервью говорил, что хотел бы, чтобы вы в свое время уехали, четко видели вас, например, в «Милане». Никогда не возникает даже минимального сожаления?

– Никогда! Как я говорил про карьеру, так говорю и про свою жизнь – это моя жизнь, и, слава богу, за меня ее никто не проживает, не может повлиять на те или иные ситуации.

Никогда ни о чем не жалел и, надеюсь, жалеть не буду. Потому что если начинаешь жалеть, то это значит, что ты что-то делал неправильно.

А я люблю эту команду с детства, никогда ее не предавал и не предам.

  • Акинфееву в апреле исполнится 37 лет.
  • Он всю карьеру провел в ЦСКА.
  • В этом сезоне вратарь пропустил 19 голов в 18 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
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