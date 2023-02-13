Акинфеев рассказал, когда принял решение о завершении карьеры в сборной России

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что решил уйти из сборной России еще до чемпионата мира 2018 года.

– После вылета с ЧМ-2018 от хорватов я уже знал, что закончу играть в сборной. Но с объявлением решил взять паузу.

Решение принял еще до чемпионата мира, и в курсе о нем только жена и родители.

– Нужно иметь большую силу воли, чтобы уйти на пике. Были сомнения? И потом, перед Евро-2020, когда вас уговаривали вернуться?

– Ни грамма сомнений не было. Когда я понял окончательно, что всe, позвонил Саламычу [Станиславу Черчесову], сказал, что завтра будет заявление на сайте ЦСКА.

При этом не хотел на камеру пафосно это говорить – и попросил пресс-атташе Игоря Владимирова, чтобы сразу перепечатали это заявление на сайте РФС, и пусть информация разойдется именно так.

Потом были два разговора с Саламычем, но я сразу сказал, что никогда в жизни решения не поменяю. Если бы у меня не было травм и я чувствовал в себе силы, то, конечно, не сделал бы такой шаг. Играл бы и в ус не дул.

Но в моей ситуации, когда трое детей, не хочется уже лишний раз приезжать на сборы. Если брать взрослый футбол, то с 2002 года я только с перерывами на отпуск делал одно и то же.

Ты знаешь, что есть весенние матчи чемпионата и Кубка, осенние, еврокубки, чемпионаты мира, Европы, и все это идет по кругу. И в один прекрасный момент понимаешь, что все – надоело! Хочу дома валяться на диване! Хочу мороженого поесть!

Черчесов это понял. Когда пошли разговоры перед Евро о возвращении, мы тоже общались. Я слышал, что опять качели в мою сторону могут качнуться, и говорю: «Саламыч, всe, давайте даже не начинать! Мы уже всe два года назад решили!».

И на этом все прекратилось. Но там же всякие букмекеры, инсайдеры были – «Акинфеев вернется!». Кто-то хорошо заработал на людях.

Акинфеев выступал за национальную команду с 2004 по 2018-й год.

Экс-капитан сборной провел 111 матчей.

Он выиграл бронзовые медали Евро-2008 и дошел до 1/4 финала на ЧМ-2018.

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