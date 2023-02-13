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  • Форвард «Краснодара» Олусегун: «Мне не нравятся русские девушки и русская еда»

Форвард «Краснодара» Олусегун: «Мне не нравятся русские девушки и русская еда»

13 февраля 2023, 07:24
14

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, чего ему не хватает в России.

«Русские, как правило, строгие, принимают все всерьез. Мы, африканцы, постоянно на юморе. Нашего чувства юмора мне здесь не хватает, а еще – еды.

Ни чебуреков, ни шаурмы я не попробовал, русская еда мне не нравится. Борщ, пельмени – не люблю.

Предпочитаю африканскую еду, готовлю сам: обычно рис с курицей и овощами. Ем это с детства, и трудно менять привычки.

Русские девушки мне тоже не нравятся, ах-ах! Лучше из Нигерии. С ними мне гораздо проще – из-за языка», – заявил Олусегун.

  • Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
  • В этом сезоне форвард провел за «Краснодар» 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Олусегун Олакунле
Комментарии (14)
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Baggio1986
1676263993
Ну и вали в свою *****
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САДЫЧОК
1676264604
Побольше , бы таких ! А , то подавай им , русских девушек !
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balam
1676266118
молодец.морально усточив
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vsolon
1676267517
ну будешь у Дзюбы замом по дрочке....
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Hoahin
1676272065
Чебуреки и шаурма теперь оказывается русская еда))
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alefreddy
1676274204
китайскую попробуй понравиться
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derrik2000
1676278733
"Русские девушки мне тоже не нравятся, ах-ах! Лучше из *****. С ними мне гораздо проще – из-за языка», – заявил Олусегун." Ага-ага... Именно "из-за языка"... ))) У меня много знакомых моряков, исходивших "шарик" вдоль и поперёк. Бывали они неоднократно в т. ч. и в ентих "африках". ТАМ сами африканки (вахта не успевает глазом моргнуть) забегают на пароход - и давай в каюты к морякам "предлагать товар". Увидят одеколон на столе, такой... типа нашего старого доброго "Кармен" - к себе в бездонные тряпки спрячет и тут же юбку задирает - дебетовую "карту" значица предъявляет для оплаты. )))
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