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    Форвард «Краснодара» Олусегун: «Мне не нравятся русские девушки и русская еда»

    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, чего ему не хватает в России.

    «Русские, как правило, строгие, принимают все всерьез. Мы, африканцы, постоянно на юморе. Нашего чувства юмора мне здесь не хватает, а еще – еды.

    Ни чебуреков, ни шаурмы я не попробовал, русская еда мне не нравится. Борщ, пельмени – не люблю.

    Предпочитаю африканскую еду, готовлю сам: обычно рис с курицей и овощами. Ем это с детства, и трудно менять привычки.

    Русские девушки мне тоже не нравятся, ах-ах! Лучше из Нигерии. С ними мне гораздо проще – из-за языка», – заявил Олусегун.

    • Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
    • В этом сезоне форвард провел за «Краснодар» 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1422

      Ужас Бората 29 минут назад

      Из прошлого века:
      Поступили студенты на первый курс, сидят в комнате разговаривают. Среди них один н.е.гр. Кто-то предложил сгонять за пивом, послали н.е.гра. Тот сопротивлялся, мол по-русски плохо говорю, но уломали: "записку напишем, прочитаешь..."
      Забегает н.е.гр в ближайший магазин, достает записку и читает продавщице:
      - У вас пыво ест?
      - Нет у нас пива - отвечает та.
      - Б.лят! Я так и зналь...

      2
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      Рейтинг: +17031

      Barmaleushka 53 минуты назад

      В общежитии одного советского ВУЗа африканские студенты съели соплеменника .
      Их спрашивают - "Чего вам тут не хватало ? И столовая у нас хорошая и стипендия большая(ну с голодухи точно не помирать ).
      А они отвечают - "Мол по родине заскучали - "домашнего" захотелось".

      2
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      Рейтинг: +541

      vsolon 55 минут назад

      ну будешь у Дзюбы замом по дрочке....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1412

      balam 1 час назад

      молодец.морально усточив

      1
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      Рейтинг: +9718

      САДЫЧОК 1 час назад

      Побольше , бы таких !
      А , то подавай им , русских девушек !

      4
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      Рейтинг: +467

      Baggio1986 1 час назад

      Ну и вали в свою *****

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      Рейтинг: +467

      Baggio1986 > Baggio1986 1 час назад

      *****

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      Рейтинг: +700

      Таврида > Baggio1986 1 час назад

      *** ****** *****?

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