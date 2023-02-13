Форвард «Краснодара» Олусегун: «Мне не нравятся русские девушки и русская еда»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, чего ему не хватает в России.

«Русские, как правило, строгие, принимают все всерьез. Мы, африканцы, постоянно на юморе. Нашего чувства юмора мне здесь не хватает, а еще – еды.

Ни чебуреков, ни шаурмы я не попробовал, русская еда мне не нравится. Борщ, пельмени – не люблю.

Предпочитаю африканскую еду, готовлю сам: обычно рис с курицей и овощами. Ем это с детства, и трудно менять привычки.

Русские девушки мне тоже не нравятся, ах-ах! Лучше из Нигерии. С ними мне гораздо проще – из-за языка», – заявил Олусегун.

Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.

В этом сезоне форвард провел за «Краснодар» 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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