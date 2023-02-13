Форвард «Краснодара» Олусегун: «Мне не нравятся русские девушки и русская еда»

Из прошлого века:
Поступили студенты на первый курс, сидят в комнате разговаривают. Среди них один н.е.гр. Кто-то предложил сгонять за пивом, послали н.е.гра. Тот сопротивлялся, мол по-русски плохо говорю, но уломали: "записку напишем, прочитаешь..."
Забегает н.е.гр в ближайший магазин, достает записку и читает продавщице:
- У вас пыво ест?
- Нет у нас пива - отвечает та.
- Б.лят! Я так и зналь...
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, чего ему не хватает в России.
«Русские, как правило, строгие, принимают все всерьез. Мы, африканцы, постоянно на юморе. Нашего чувства юмора мне здесь не хватает, а еще – еды.
Ни чебуреков, ни шаурмы я не попробовал, русская еда мне не нравится. Борщ, пельмени – не люблю.
Предпочитаю африканскую еду, готовлю сам: обычно рис с курицей и овощами. Ем это с детства, и трудно менять привычки.
Русские девушки мне тоже не нравятся, ах-ах! Лучше из Нигерии. С ними мне гораздо проще – из-за языка», – заявил Олусегун.
- Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
- В этом сезоне форвард провел за «Краснодар» 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
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