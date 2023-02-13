Жирков завершил карьеру, Дзюба дебютировал за «Локомотив», Малиновского назвали русским и другие новости

Жирков объявил об окончании карьеры.

Хиддинк охарактеризовал Жиркова одним словом.

Глеб: «Гвардиола на тренировке «Барсы» крикнул на Месси, и Лео просто ушел. Потом Хави сказал Пепу, что так делать не надо».

Малиновский отреагировал на ошибку комментаторов, которые назвали его русским.

Товарищеский матч. «Локомотив» победил «Урал» в дебютной игре Дзюбы.

Мудрик – игроку «Шахтера»: «Да, «Челси» нужен защитник вместо Кукурельи. Только не выкладывайте это видео».

Российским клубам предлагают экс-игрока «Ювентуса», осужденного за групповое изнасилование студентки.

В Бельгии вратарь отбил пенальти и умер.

Сборная России в 14-й раз выиграла «Кубок легенд».

Промес отреагировал на победу Махачева.