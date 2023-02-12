Промес отреагировал на победу Махачева

Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал пост в социальной сети после победы россиянина Ислама Махачева в рамках UFC над австралийцем Алексом Волкановски.

Нидерландец разместил российский флаг, наложив его на постер с Махачевым.

31-летний Махачев сохранил чемпионский титул UFC, завоеванный в октябре.

У Махачева в UFC 13 побед и одно поражение.

Ранее тренером Махачева был Хабиб Нурмагомедов, но на бое против Волкановски он отсутствовал.

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