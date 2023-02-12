Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ⚡️ Россиянин Махачев победил Волкановски на UFC 284

    Российский боец Ислам Махачев победой завершил свой бой против австралийца Алекса Волкановски в рамках номерного турнира UFC 284.

    Судьи отдали победу Махачеву единогласным решением. Бой прошел в австралийском Перте.

    • 31-летний Махачев сохранил чемпионский титул UFC, завоеванный в октябре.
    • У Махачева в UFC 13 побед и одно поражение.
    • Ранее тренером Махачева был Хабиб Нурмагомедов, но на бое против Волкановски он отсутствовал.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11