⚡️ Россиянин Махачев победил Волкановски на UFC 284

Российский боец Ислам Махачев победой завершил свой бой против австралийца Алекса Волкановски в рамках номерного турнира UFC 284.
Судьи отдали победу Махачеву единогласным решением. Бой прошел в австралийском Перте.
- 31-летний Махачев сохранил чемпионский титул UFC, завоеванный в октябре.
- У Махачева в UFC 13 побед и одно поражение.
- Ранее тренером Махачева был Хабиб Нурмагомедов, но на бое против Волкановски он отсутствовал.
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Источник: «Бомбардир»