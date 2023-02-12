Мудрик – игроку «Шахтера»: «Да, «Челси» нужен защитник вместо Кукурельи. Только не выкладывайте это видео»

Скоро запоёт, что он вообще в "Арсенал" хотел, а оказался в другой части Лондона. Есть хороший вариант обменять его на Феликса, сумма таже, позиции схожие. Похоже он приехал не в футбол играть, а пиарится. Чего стоит только презентация с жевтоблокитным...
Нападающий «Челси» Михаил Мудрик накануне встретился в Польше с бывшими одноклубниками по «Шахтеру».
Мудрик дал понять защитнику «Шахтеру» Николаю Матвиенко, что его не устраивает игра латераля лондонцев Марка Кукурельи и он не против видеть на месте испанца украинца.
- Перед встречей с партнерами по «Шахтеру» Мудрик провел матч 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1), ни разу не пробив по воротам.
- У Мудрика 3 матча в АПЛ и 0 результативных действий.
- «Челси» без учета бонусов заплатил за Мудрика 70 миллионов евро.
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