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  • Мудрик – игроку «Шахтера»: «Да, «Челси» нужен защитник вместо Кукурельи. Только не выкладывайте это видео»

Мудрик – игроку «Шахтера»: «Да, «Челси» нужен защитник вместо Кукурельи. Только не выкладывайте это видео»

12 февраля 2023, 16:58
9

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик накануне встретился в Польше с бывшими одноклубниками по «Шахтеру».

Мудрик дал понять защитнику «Шахтеру» Николаю Матвиенко, что его не устраивает игра латераля лондонцев Марка Кукурельи и он не против видеть на месте испанца украинца.

  • Перед встречей с партнерами по «Шахтеру» Мудрик провел матч 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1), ни разу не пробив по воротам.
  • У Мудрика 3 матча в АПЛ и 0 результативных действий.
  • «Челси» без учета бонусов заплатил за Мудрика 70 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер Челси Матвиенко Николай Кукурелья Марк Мудрик Михаил
Комментарии (9)
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Таврида
1676211959
"У Мудрика 3 матча в АПЛ, 0 результативных действий, 2 скандала"
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Андреич
1676213292
Заголовок, как будто Николай Матвиенко интервьюировал Мудрика. Бред.
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Snek
1676214379
Мне кажется Челси нужен новый форвард вместо Мудрика.
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SpartakMoskwa
1676214530
А шо на Русском а не на Мове?? Вы же правильные все такие
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novaka1n
1676216641
А не кажется ли, что это просто юмор со стороны Мудрика был? А раздули, будто произошёл какой-то великий п... ц, бред полнейший
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Romio-xxx
1676219256
Вот подставился то,холопуй!!!По приезду на базу Челси его ничего хорошего не ждет!
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andreyd57
1676220436
Скоро запоёт, что он вообще в "Арсенал" хотел, а оказался в другой части Лондона. Есть хороший вариант обменять его на Феликса, сумма таже, позиции схожие. Похоже он приехал не в футбол играть, а пиарится. Чего стоит только презентация с жевтоблокитным...
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