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    Мудрик – игроку «Шахтера»: «Да, «Челси» нужен защитник вместо Кукурельи. Только не выкладывайте это видео»

    Нападающий «Челси» Михаил Мудрик накануне встретился в Польше с бывшими одноклубниками по «Шахтеру».

    Мудрик дал понять защитнику «Шахтеру» Николаю Матвиенко, что его не устраивает игра латераля лондонцев Марка Кукурельи и он не против видеть на месте испанца украинца.

    • Перед встречей с партнерами по «Шахтеру» Мудрик провел матч 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1), ни разу не пробив по воротам.
    • У Мудрика 3 матча в АПЛ и 0 результативных действий.
    • «Челси» без учета бонусов заплатил за Мудрика 70 миллионов евро.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +58

      andreyd57 59 минут назад

      Скоро запоёт, что он вообще в "Арсенал" хотел, а оказался в другой части Лондона. Есть хороший вариант обменять его на Феликса, сумма таже, позиции схожие. Похоже он приехал не в футбол играть, а пиарится. Чего стоит только презентация с жевтоблокитным...

      0
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      Рейтинг: +1921

      Romio-xxx 1 час назад

      Вот подставился то,холопуй!!!По приезду на базу Челси его ничего хорошего не ждет!

      0
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      Рейтинг: +217

      novaka1n 2 часа назад

      А не кажется ли, что это просто юмор со стороны Мудрика был? А раздули, будто произошёл какой-то великий п... ц, бред полнейший

      0
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      Рейтинг: +1044

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      А шо на Русском а не на Мове?? Вы же правильные все такие

      4
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      Рейтинг: +6297

      Добрый Бобер > SpartakMoskwa 2 часа назад

      Потому, что даже теперь никто в Украине не осудит за разговор на русском.

      0
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      Рейтинг: +1653

      vmonomah17 > SpartakMoskwa 1 час назад

      Они же в Польше, а не на Украине. Там можно))

      0
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      Рейтинг: +4448

      Snek 2 часа назад

      Мне кажется Челси нужен новый форвард вместо Мудрика.

      1
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      Рейтинг: +482

      Андреич 2 часа назад

      Заголовок, как будто Николай Матвиенко интервьюировал Мудрика.
      Бред.

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      Рейтинг: +18749

      Cleaner 3 часа назад

      Мудрик такая звезда Челси, что в клубе сразу же прислушаются к нему и выгонят из команды Кукурелью!!! Ну РЖУ ни могу...(((

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      Рейтинг: +700

      Таврида 3 часа назад

      "У Мудрика 3 матча в АПЛ, 0 результативных действий, 2 скандала"

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