Пареха: «Спартак» – лучший клуб России»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха считает клуб лучшим в России.

– «Спартак» – лучший клуб России?

– Для меня точно. «Спартак» не так давно стал чемпионом страны. Сейчас клубом руководит отличный испанский тренер. Я всегда буду только рад, если у «Спартака» дела будут складываться хорошо.

– Самая яркое впечатление от вашего периода в «Спартаке»?

– Игры в Лиге чемпионов. Они всегда особенные. Как добились очень важного второго места в чемпионате во второй год моего пребывания в клубе. За время проведeнное здесь накопилось много хороших воспоминаний.

Аргентинец был в «Спартаке» в 2010-2013 годах.

Пареха провел за «Спартак» 60 матчей, брал серебро РПЛ.

Игрок завершил карьеру в 2019 году.

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