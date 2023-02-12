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Пареха: «Спартак» – лучший клуб России»

12 февраля 2023, 20:37
1

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха считает клуб лучшим в России.

– «Спартак» – лучший клуб России?

– Для меня точно. «Спартак» не так давно стал чемпионом страны. Сейчас клубом руководит отличный испанский тренер. Я всегда буду только рад, если у «Спартака» дела будут складываться хорошо.

– Самая яркое впечатление от вашего периода в «Спартаке»?

– Игры в Лиге чемпионов. Они всегда особенные. Как добились очень важного второго места в чемпионате во второй год моего пребывания в клубе. За время проведeнное здесь накопилось много хороших воспоминаний.

  • Аргентинец был в «Спартаке» в 2010-2013 годах.
  • Пареха провел за «Спартак» 60 матчей, брал серебро РПЛ.
  • Игрок завершил карьеру в 2019 году.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Пареха Николас
Комментарии (1)
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alefreddy
1676228309
все легионеры с добротой вспоминают родной клуб
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