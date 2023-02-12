«Беспредел». Алаев – о решении CAS по апелляциям клубов РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в свете его решений относительно российского футбола.

«Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» оспаривали поправку ФИФА, позволяющую легионерам приостанавливать действие контрактов.

Они требовали немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию.

Апелляция российских клубов была отклонена. Помимо этого CAS ранее отклонил апелляцию на отстранение клубов РПЛ от еврокубков.

«Решения CAS по апелляциям наших клубов — беспрецедентные. Юристы, с которыми я общался, говорят, что это вообще не про право. Кроме как беспределом назвать это никак не могу. РФС надо пойти навстречу клубам в такой ситуации.

Любую возможность оспаривать надо рассматривать. Это все равно база документов и решений. Надо взвешивать финансовые риски, но бороться», – сказал Алаев.

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