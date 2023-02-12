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«Беспредел». Алаев – о решении CAS по апелляциям клубов РПЛ

12 февраля 2023, 13:54
5

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в свете его решений относительно российского футбола.

  • «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» оспаривали поправку ФИФА, позволяющую легионерам приостанавливать действие контрактов.
  • Они требовали немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию.
  • Апелляция российских клубов была отклонена. Помимо этого CAS ранее отклонил апелляцию на отстранение клубов РПЛ от еврокубков.

«Решения CAS по апелляциям наших клубов — беспрецедентные. Юристы, с которыми я общался, говорят, что это вообще не про право. Кроме как беспределом назвать это никак не могу. РФС надо пойти навстречу клубам в такой ситуации.

Любую возможность оспаривать надо рассматривать. Это все равно база документов и решений. Надо взвешивать финансовые риски, но бороться», – сказал Алаев.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (5)
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BarStep
1676201015
Ещё по олимпийцам с этим кас всё стало понятно.. Но судиться нужно, нужно обрастать их, типа судебными решениями.. Пригодятся бумажки на трибунале..
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NewLife
1676204126
Стыдно за футбольный союз, чьи сотрудники публично выражаются на фене. Если Алаева когда-нибудь посадят, он узнает, что действительно означает слово "беспредел" на тюремном жаргоне, и может быть даже испытает его.
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BRAZILES
1676204969
а что вы ожидали? ---это европа там нас нелюбят и нехер туда несчем обращаться невкокие инстанции ответ будет один
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Axe111
1676207541
БЛА БЛА БЛА
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моэм
1676214745
CAS, МОК, ФИФА ,ИААФ и все другие спорторганизации мира своей деятельностью 100 раз показали что это русофобские организации и давно стали одной из структур НАТО , ЦРУ , МИ 6 англосаксов, где спорт , как таковой лиши прикрытие русофобской деятельности , и стоит на 3-4- месте ....а занимаются они подрывной работой против России , поставленной вне правового поля ....надо быть реально слепым или дауном чтобы не видеть этого ....но наши руководящие идиоты по прежнему бегут к ним за справедливостью , да ещё потом и удивляются тому что получили по морде от врага России .
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