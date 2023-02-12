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    «Беспредел». Алаев – о решении CAS по апелляциям клубов РПЛ

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в свете его решений относительно российского футбола.

    • «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» оспаривали поправку ФИФА, позволяющую легионерам приостанавливать действие контрактов.
    • Они требовали немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию.
    • Апелляция российских клубов была отклонена. Помимо этого CAS ранее отклонил апелляцию на отстранение клубов РПЛ от еврокубков.

    «Решения CAS по апелляциям наших клубов — беспрецедентные. Юристы, с которыми я общался, говорят, что это вообще не про право. Кроме как беспределом назвать это никак не могу. РФС надо пойти навстречу клубам в такой ситуации.

    Любую возможность оспаривать надо рассматривать. Это все равно база документов и решений. Надо взвешивать финансовые риски, но бороться», – сказал Алаев.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3536

      Axe111 49 минут назад

      БЛА БЛА БЛА

      0
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      Рейтинг: +347

      BRAZILES 1 час назад

      а что вы ожидали? ---это европа там нас нелюбят и нехер туда несчем обращаться невкокие инстанции ответ будет один

      0
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      Рейтинг: +16946

      NewLife 1 час назад

      Стыдно за футбольный союз, чьи сотрудники публично выражаются на фене. Если Алаева когда-нибудь посадят, он узнает, что действительно означает слово "беспредел" на тюремном жаргоне, и может быть даже испытает его.

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      Рейтинг: +13088

      Алексей З 2 часа назад

      Это не мешает Зениту туда же обращаться.
      Определитесь , "шашочки или ехать " ?
      Сами менжуетесь как прости...ки.

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      Рейтинг: +7766

      BarStep 2 часа назад

      Ещё по олимпийцам с этим кас всё стало понятно..
      Но судиться нужно,
      нужно обрастать их, типа судебными решениями..

      Пригодятся бумажки на трибунале..

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      Рейтинг: +13088

      Алексей З > BarStep 2 часа назад

      Падтерись и ко лбу себе прилепи , обрастай.

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      Рейтинг: +17014

      Barmaleushka > Алексей З 45 минут назад

      Тебе , судя по запаху, подтираться нечем .

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      Рейтинг: +7766

      BarStep > Алексей З 12 минут назад

      Не тужься алеша своими высерами..
      Так, ни о чем твоя клоунада.

      Вас конечно (м)удаков достаточно с такими извращениями, особенно в московском регионе (зажрались наверное)..
      Но в целом по стране - 0,0%
      Испражняйся далее., можно

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