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    Алаев: «Дзюба – топовый футболист, наша звезда»

    Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

    «Он топовый футболист. Если он наберeт кондиции и будет мотивирован, точно поможет команде.

    Я рад этому трансферу, это реально наша звезда – и с точки зрения спорта, и медийности», – сказал Алаев.

    • Контракт игрока рассчитан на полгода.
    • Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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