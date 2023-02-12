Алаев: «Дзюба – топовый футболист, наша звезда»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Он топовый футболист. Если он наберeт кондиции и будет мотивирован, точно поможет команде.

Я рад этому трансферу, это реально наша звезда – и с точки зрения спорта, и медийности», – сказал Алаев.

Контракт игрока рассчитан на полгода.

Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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