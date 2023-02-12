Алаев: «Дзюба – топовый футболист, наша звезда»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».
«Он топовый футболист. Если он наберeт кондиции и будет мотивирован, точно поможет команде.
Я рад этому трансферу, это реально наша звезда – и с точки зрения спорта, и медийности», – сказал Алаев.
- Контракт игрока рассчитан на полгода.
- Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»