Мудрик в матче с «Вест Хэмом» ни разу не пробил по воротам. Его купили за 70 миллионов

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1) отыграл 67 минут.

За это время украинец ни разу не пробил по воротам. У Мудрика также ноль созданных моментов и ноль успешных попыток дриблинга.

Мудрик 12 раз встретился с мячом и семь раз его потерял.

«Челси» заплатил за Мудрика без учета бонусов 70 миллионов евро.

У Мудрика 3 матча в АПЛ, 0 результативных действий.

При Мудрике на поле «Челси» ни разу не победил.

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