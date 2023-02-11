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    Мудрик в матче с «Вест Хэмом» ни разу не пробил по воротам. Его купили за 70 миллионов

    Нападающий «Челси» Михаил Мудрик в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1) отыграл 67 минут.

    За это время украинец ни разу не пробил по воротам. У Мудрика также ноль созданных моментов и ноль успешных попыток дриблинга.

    Мудрик 12 раз встретился с мячом и семь раз его потерял.

    • «Челси» заплатил за Мудрика без учета бонусов 70 миллионов евро.
    • У Мудрика 3 матча в АПЛ, 0 результативных действий.
    • При Мудрике на поле «Челси» ни разу не победил.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1903

      jek718875 1 час назад

      После прочитанного,становится ясно, во всех бедах Челси,виноват Мудрик(деньги на ветер?)

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      Рейтинг: +1097

      Fialet 1 час назад

      Перемудрили...

      0
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      Рейтинг: +16

      дима zenit 1 час назад

      Слишком много нулей при произношении фамилии Мудрик )))

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