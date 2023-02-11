Педру Мендеш оценил перспективы Хвичи перейти в «Реал»

Экс-полузащитник сборной Португалии Педру Мендеш высказался о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

– Хвича Кварацхелия – феномен? Удивлены взлету его карьеры?

– Хвича – отличный игрок, он наделал много шума в Италии. Это классный футболист, который был хорош в РПЛ, а позже раскрылся в Италии.

На мой взгляд, Хвича может играть в любом европейском топ-клубе.

– Ходили слухи, что им интересовался «Реал Мадрид». Насколько это реалистично?

– Не исключаю, что рано или поздно Кварацхелию подпишет мировой гранд. Думаю, у этого футболиста очень хорошее будущее.

Летом «Наполи» купил грузина за 10 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 14 ассистов в 22 матчах.

Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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