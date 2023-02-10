Массажист «Балтики» заменил судью по ходу матча

«Балтика» накануне проводила товарищеский матч против армянского «Пюника». По ходу встречи главный судья получил травму и не смог продолжить работу.

Судью в поле заменил его помощник с линии. А на нее с флагом встал массажист «Балтики», так как резервного арбитра на матче не было.

«Балтику» тренирует Сергей Игнашевич.

Команда лидирует в Первой лиге.

Сезон возобновится в марте.

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