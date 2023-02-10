«Так далеко от дома». Абаскаль поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку в ОАЭ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы на Зимнем кубке РПЛ поблагодарил болельщиков.

«Болельщики – это самое важное мое чувство. Так далеко от дома и такая замечательная поддержка. Большое спасибо. Футболисты отдавались полностью, им тоже спасибо» , – сказал испанец.

Абаскаль впервые взял трофей со «Спартаком».

«Спартак» закончил сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.

Команда идет в РПЛ 2-й.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!