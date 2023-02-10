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    «Так далеко от дома». Абаскаль поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку в ОАЭ

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы на Зимнем кубке РПЛ поблагодарил болельщиков.

    «Болельщики – это самое важное мое чувство. Так далеко от дома и такая замечательная поддержка. Большое спасибо. Футболисты отдавались полностью, им тоже спасибо» , – сказал испанец.

    • Абаскаль впервые взял трофей со «Спартаком».
    • «Спартак» закончил сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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