«Так далеко от дома». Абаскаль поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку в ОАЭ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы на Зимнем кубке РПЛ поблагодарил болельщиков.
«Болельщики – это самое важное мое чувство. Так далеко от дома и такая замечательная поддержка. Большое спасибо. Футболисты отдавались полностью, им тоже спасибо» , – сказал испанец.
- Абаскаль впервые взял трофей со «Спартаком».
- «Спартак» закончил сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
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Источник: телеграм-канал «Спартака»