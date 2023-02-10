Сперцян рассказал, собирается ли он покидать «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе в европейский клуб.

«Сейчас ситуация так сложилась, что у нас нет еврокубков. Но, конечно, хочется там играть.

На данный момент я никуда не собираюсь и вообще в принципе я не собираюсь уходить из «Краснодара».

Но может быть такой момент, что все-таки мечта детства играть в еврокубках, играть в топ-клубах исполнится, и я думаю, что клуб пойдет навстречу.

ПСВ, «Лацио» или «Вильярреал»? Я ничего об этом не знаю», – заявил 22-летний футболист.

В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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