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    Сперцян рассказал, собирается ли он покидать «Краснодар»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе в европейский клуб.

    «Сейчас ситуация так сложилась, что у нас нет еврокубков. Но, конечно, хочется там играть.

    На данный момент я никуда не собираюсь и вообще в принципе я не собираюсь уходить из «Краснодара».

    Но может быть такой момент, что все-таки мечта детства играть в еврокубках, играть в топ-клубах исполнится, и я думаю, что клуб пойдет навстречу.

    ПСВ, «Лацио» или «Вильярреал»? Я ничего об этом не знаю», – заявил 22-летний футболист.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1167

      Argon 10 минут назад

      Бомбардир ромашку устроил из перехода Сперцяна. Всю зиму раз в неделю новая статья. то уходит, то не уходит ....

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