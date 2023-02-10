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    Агент Дивеева: «У Игоря много альтернатив, если не договоримся о новом контракте с ЦСКА»

    Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, что у игрока есть варианты продолжения карьеры в случае ухода из московского клуба.

    «Переговоры о продлении контракта с ЦСКА идут. Новый договор пока не подписан.

    Конечно, Игорь хочет остаться в ЦСКА, но все равно зависит от условий – договоримся или не договоримся. Это нормально.

    Есть ли альтернатива на случай, если не договоримся с ЦСКА? У Игоря их много», – заявил агент.

    • Контракт Дивеева с ЦСКА истекает летом 2024 года.
    • У футболиста был перелом большеберцовой кости.
    • Из-за травмы он не играл с 17 сентября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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