Агент Дивеева: «У Игоря много альтернатив, если не договоримся о новом контракте с ЦСКА»

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, что у игрока есть варианты продолжения карьеры в случае ухода из московского клуба.

«Переговоры о продлении контракта с ЦСКА идут. Новый договор пока не подписан.

Конечно, Игорь хочет остаться в ЦСКА, но все равно зависит от условий – договоримся или не договоримся. Это нормально.

Есть ли альтернатива на случай, если не договоримся с ЦСКА? У Игоря их много», – заявил агент.

Контракт Дивеева с ЦСКА истекает летом 2024 года.

У футболиста был перелом большеберцовой кости.

Из-за травмы он не играл с 17 сентября.

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