«Челси» определился с потенциальной заменой для Поттера

«Челси» изучает варианты среди тренеров на случай отставки Грэма Поттера.
Руководству лондонского клуба нравится Ханс-Дитер Флик, который сейчас возглавляет сборную Германии.
Однако его назначение вряд ли возможно ранее лета 2024 года, когда пройдет следующий чемпионат Европы.
- В начале февраля Флик посетил матч «Челси».
- Команда идет на 9-м месте в АПЛ, набрав 30 очков в 21 туре.
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Источник: CaughtOffside