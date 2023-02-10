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    «Челси» определился с потенциальной заменой для Поттера

    «Челси» изучает варианты среди тренеров на случай отставки Грэма Поттера.

    Руководству лондонского клуба нравится Ханс-Дитер Флик, который сейчас возглавляет сборную Германии.

    Однако его назначение вряд ли возможно ранее лета 2024 года, когда пройдет следующий чемпионат Европы.

    • В начале февраля Флик посетил матч «Челси».
    • Команда идет на 9-м месте в АПЛ, набрав 30 очков в 21 туре.

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    Источник: CaughtOffside

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      Untitled-1 13 минут назад

      Можно вообще каждые 15 минут тренера менять. Бабки не проблема.

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