«Челси» определился с потенциальной заменой для Поттера

«Челси» изучает варианты среди тренеров на случай отставки Грэма Поттера.

Руководству лондонского клуба нравится Ханс-Дитер Флик, который сейчас возглавляет сборную Германии.

Однако его назначение вряд ли возможно ранее лета 2024 года, когда пройдет следующий чемпионат Европы.

В начале февраля Флик посетил матч «Челси».

Команда идет на 9-м месте в АПЛ, набрав 30 очков в 21 туре.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!