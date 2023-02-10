Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Паршивлюк охарактеризовал Эмери, с которым работал в «Спартаке»

    Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о совместной работе с Униа Эмери в «Спартаке».

    — Вы говорили, что не удивились успехам Унаи Эмери: «Его работа, профессионализм, погруженность в процесс просто поражали». Что поразило больше всего?

    — Человек 24/7 в футболе. Когда он пришел в команду, то уже понимал, что хочет видеть. Плюс количество упражнений. Помню, выходим на тренировку в Тарасовке — все три поля заставлены, чтобы не было никаких пауз на переходы. Все разжевывал!

    Когда он вернулся в Испанию, ему не нужно было доносить свои идеи через переводчика, менталитет родной. Это привело к тому, что «Севилья» раз за разом выигрывала Лигу Европы.

    При этом за границей у него не особо получалось. «Спартак», «ПСЖ», «Арсенал»...

    — Думаю, виной всему языковой барьер. И специфика другой страны. В Испании он все мог донести и показать, в индивидуальной беседе объяснить. А в «Арсенале» его английский не того уровня.

    Пресса, которая над его языком смеется, неудачный период в жизни команды — это все вкупе привело к таким результатам.

    В «Спартаке» ко многим футболистам нужен был другой подход. Нужной связи между ним и командой не было. Результаты не пошли, и это сказалось на атмосфере внутри коллектива. Мне сложно сказать, поскольку я провел с ним только предсезонку, а потом получил травму.

    Но как человек, полностью погруженный в футбол, знающий его и понимающий, Эмери многое потом доказал. И его нынешнее возвращение в АПЛ доказывает, что он котируется очень высоко.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Карпин ответил на обвинения в причастности к увольнению Эмери из «Спартака» 6
    Зарема назвала двух лучших тренеров-иностранцев в истории РПЛ. Оба были в «Спартаке» 9
    Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2008

      alefreddy 36 минут назад

      верно Эмери великий тренер

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11