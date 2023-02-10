Паршивлюк охарактеризовал Эмери, с которым работал в «Спартаке»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о совместной работе с Униа Эмери в «Спартаке».

— Вы говорили, что не удивились успехам Унаи Эмери: «Его работа, профессионализм, погруженность в процесс просто поражали». Что поразило больше всего?

— Человек 24/7 в футболе. Когда он пришел в команду, то уже понимал, что хочет видеть. Плюс количество упражнений. Помню, выходим на тренировку в Тарасовке — все три поля заставлены, чтобы не было никаких пауз на переходы. Все разжевывал!

Когда он вернулся в Испанию, ему не нужно было доносить свои идеи через переводчика, менталитет родной. Это привело к тому, что «Севилья» раз за разом выигрывала Лигу Европы.

— При этом за границей у него не особо получалось. «Спартак», «ПСЖ», «Арсенал»...

— Думаю, виной всему языковой барьер. И специфика другой страны. В Испании он все мог донести и показать, в индивидуальной беседе объяснить. А в «Арсенале» его английский не того уровня.

Пресса, которая над его языком смеется, неудачный период в жизни команды — это все вкупе привело к таким результатам.

В «Спартаке» ко многим футболистам нужен был другой подход. Нужной связи между ним и командой не было. Результаты не пошли, и это сказалось на атмосфере внутри коллектива. Мне сложно сказать, поскольку я провел с ним только предсезонку, а потом получил травму.

Но как человек, полностью погруженный в футбол, знающий его и понимающий, Эмери многое потом доказал. И его нынешнее возвращение в АПЛ доказывает, что он котируется очень высоко.

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