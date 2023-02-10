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  • Дзюба – Баринову: «Думал, без меня, Димочка? А без меня никуда! В городе новый шериф»

Дзюба – Баринову: «Думал, без меня, Димочка? А без меня никуда! В городе новый шериф»

10 февраля 2023, 07:42
5

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба пообщался с капитаном команды Дмитрием Бариновым, который вышел на балкон отеля, в котором расположился столичный клуб.

– Ну что, Димочка? Думал, без меня? А без меня никуда!

– Скорее, ты без меня никуда.

– В городе новый шериф!

  • Контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан на полгода.
  • Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
  • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Баринов Дмитрий
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1676005012
Шериф? Станционный смотритель? Обстукиватель молоточком...
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Кирилл Михайлов
1676005188
Шериф, кажется, разбудил всех в отеле Локо
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Эном айс
1676005936
Колко.) Баринов перестанет себя чувствовать "сытым папой" и станет меньше обличать и больше играть.
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jek718875
1676009342
Не за горой новый видос...,нужно поднимать рейтинг
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