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    Дзюба – Баринову: «Думал, без меня, Димочка? А без меня никуда! В городе новый шериф»

    Новичок «Локомотива» Артем Дзюба пообщался с капитаном команды Дмитрием Бариновым, который вышел на балкон отеля, в котором расположился столичный клуб.

    – Ну что, Димочка? Думал, без меня? А без меня никуда!

    – Скорее, ты без меня никуда.

    – В городе новый шериф!

    • Контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан на полгода.
    • Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1897

      jek718875 10 минут назад

      Не за горой новый видос...,нужно поднимать рейтинг

      0
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      Рейтинг: +2571

      Эном айс 1 час назад

      Колко.)
      Баринов перестанет себя чувствовать "сытым папой" и станет меньше обличать и больше играть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +373

      Кирилл Михайлов > Эном айс 53 минуты назад

      Может и наоборот - будет думать только о борьбе с Дзюбой за влияние и первым уходить с тренировки, чтобы прочитать новые анекдоты

      0
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      Рейтинг: +1470

      elessar arnor 1 час назад

      самая быстрая рука Запада)

      2
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      Рейтинг: +373

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      Шериф, кажется, разбудил всех в отеле Локо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5400

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Шериф?
      Станционный смотритель?
      Обстукиватель молоточком...

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