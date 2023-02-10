Дзюба – Баринову: «Думал, без меня, Димочка? А без меня никуда! В городе новый шериф»

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба пообщался с капитаном команды Дмитрием Бариновым, который вышел на балкон отеля, в котором расположился столичный клуб.

– Ну что, Димочка? Думал, без меня? А без меня никуда!

– Скорее, ты без меня никуда.

– В городе новый шериф!

Контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан на полгода.

Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!