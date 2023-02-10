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    Уткин: «Теперь опасаюсь вызывать такси – вдруг за мной приедет Дзюба»

    Журналист и блогер Василий Уткин пошутил по поводу видеоролика «Локомотива», которым были презентованы Артем Дзюба и Игорь Смольников.

    «Эта неделя был создана, чтобы порадовать меня. Что может быть более счастливой приметой для только что наступившего года, чем возвращение Артeма Дзюбы в чемпионат России?

    Ещe и возвращение на такси. Клуб сделал забавный ролик с участием Дзюбы и Смольникова, где последний заказывает такси до дома.

    Почему-то к нему в качестве водителя приезжает Дзюба. Почему – не знаю. И даже теперь опасаюсь вызывать такси – вдруг я сейчас поеду домой и за мной тоже приедет Дзюба», – сказал Уткин.

    • «Локомотив» подписал обоих футболистов до конца сезона-2022/23.
    • Дзюба будет играть под 7-м номером, Смольников – под 8-м.
    • Московская команда после 17 туров идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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