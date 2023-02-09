Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Урарту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного товарищеского матча против «Урарту».

Петербуржцы победили со счетом 1:0.

Единственный гол забил Алексей Сутормин.

– Ваши выводы и впечатления от игры с «Урарту».

– Хороший спарринг, достаточно интенсивный по движению. Первый тайм и половину второго мы смотрелись хорошо. В концовке физически немного подсели, было много замен.

Молодым игрокам, которые приехали к нам, чтобы помочь, было немного непривычно играть не на своих позициях. К сожалению, несколько футболистов, на которых мы рассчитывали, выбыли по тем или иным причинам, и нам пришлось играть несколько комбинированным составом.

Тем не менее, я думаю, мы провели хороший матч. То, что было нужно, мы получили – в плане интенсивности, в плане взаимодействия игроков.

Мы поняли, кто в каком состоянии находится, – словом, сегодня был хороший тренировочный день.

– Как вы оцените выступление молодых игроков, которые выходили на замену и помогали основному составу?

– Все молодцы, приехали нам помочь и занимаются именно тем делом, ради которого мы их сюда позвали.

Все выходят, стараются и помогают команде – за это им большое спасибо.

– Не так много моментов сегодня было. С чем вы это связываете?

– Соперники были хорошо готовы – показали хорошее движение, в первом тайме оборонялись большим количеством игроков.

Во втором тайме у нас стали появляться возможности для контратак, были моменты для того, чтобы увеличить преимущество, хотя и в обороне у нас было несколько моментов, в которых мы сыграли не так, как нужно, соперник мог забить.

Что касается первого тайма, то в завершающей фазе было много потерь и не так много обостряющих передач, поэтому и моментов было не так много.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!