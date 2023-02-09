Колосков: «Создание Суперлиги – это футбольный рэкет, который нельзя допустить»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о скором перезапуске проекта Суперлиги, который продвигают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

«К Суперлиге отношусь отрицательно, потому что это подрывает все основы развития футбола в Европе.

Значит, что вот эти клубы выйдут из национальных чемпионатов, пренебрегут к сборным. Это значит, что УЕФА не допустит футболистов этих команд к своим чемпионатам. Это развал всей системы, которая существует много-много лет и приносит колоссальный доход.

Это какой-то футбольный рэкет, его нельзя допустить. Есть Лига чемпионов для топ-клубов, если Лига Европы для клубов поменьше, есть еще Лига конференций. Чего еще выдумывать? Уже все есть», — сказал Колосков.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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