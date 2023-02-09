Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колосков: «Создание Суперлиги – это футбольный рэкет, который нельзя допустить»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о скором перезапуске проекта Суперлиги, который продвигают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    «К Суперлиге отношусь отрицательно, потому что это подрывает все основы развития футбола в Европе.

    Значит, что вот эти клубы выйдут из национальных чемпионатов, пренебрегут к сборным. Это значит, что УЕФА не допустит футболистов этих команд к своим чемпионатам. Это развал всей системы, которая существует много-много лет и приносит колоссальный доход.

    Это какой-то футбольный рэкет, его нельзя допустить. Есть Лига чемпионов для топ-клубов, если Лига Европы для клубов поменьше, есть еще Лига конференций. Чего еще выдумывать? Уже все есть», — сказал Колосков.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    ФИФА назвала трех претендентов на приз лучшему тренеру 2022 года
    Винисиус призвал бороться с расизмом: «Иначе мы вернемся к тому, что было раньше» 2
    Анчелотти готов возглавить сборную Бразилию. Тренера «Реала» будут ждать до лета 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +249

      eugen-han 27 минут назад

      Без России и Беларуси УЕФА сама себя разрушит метафизически рано или поздно, потому что Европа сейчас похожа на змею, которая сама себя кусает и жалит собственный хвост.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      НикКин 1 час назад

      А уефа сейчас не рэкетом занимается отстранив Белорусские и Российские клубы

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11