Суперлига - это неизбежность и наше будущее, как бы кто не возмущался. Также как НБА в Америке. Лучшие должны играть с лучшими, а те, кто ниже уровнем - доказать своё право с этими лучшими биться, как в боксе - представьте, что любой Вася Пупкин с улицы мог бы претендовать на титул и сразу выходить на бой с чемпионом.
Футбол - это не благотворительность, это соревнование. На самом деле, если в Суперлиге во главе будут спортивные принципы, мы все от этого выиграем. Одно я знаю точно - что нынешний формат ЛЧ уже давным давно изжил себя - команд вроде Мальмё, Копенгагена и прочих Маккаби в ней быть не должно - их место ЛЕ. От Англии сейчас должно быть представлено минимум 6 команд, потому как если их поставить в спарринги с теми же "чемпионам
Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал информацию о скором перезапуске проекта Суперлиги, который продвигают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
«Суперлига – это волк, который прикидывается бабушкой, чтобы попытаться одурачить европейский футбол, но его нос и его зубы очень большие.
Четыре дивизиона в Европе? Естественно, топ‑дивизион будет для команд‑создателей, как и планировалось в 2019 году. Правительство клубов? И решать будут только топ‑клубы», – написал Тебас в соцсетях.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
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