Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал информацию о скором перезапуске проекта Суперлиги, который продвигают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

«Суперлига – это волк, который прикидывается бабушкой, чтобы попытаться одурачить европейский футбол, но его нос и его зубы очень большие.

Четыре дивизиона в Европе? Естественно, топ‑дивизион будет для команд‑создателей, как и планировалось в 2019 году. Правительство клубов? И решать будут только топ‑клубы», – написал Тебас в соцсетях.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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