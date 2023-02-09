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    Глава Примеры: «Суперлига – это волк, который прикидывается бабушкой»

    Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал информацию о скором перезапуске проекта Суперлиги, который продвигают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    «Суперлига – это волк, который прикидывается бабушкой, чтобы попытаться одурачить европейский футбол, но его нос и его зубы очень большие.

    Четыре дивизиона в Европе? Естественно, топ‑дивизион будет для команд‑создателей, как и планировалось в 2019 году. Правительство клубов? И решать будут только топ‑клубы», – написал Тебас в соцсетях.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2185

      Maxi_7 16 минут назад

      Суперлига - это неизбежность и наше будущее, как бы кто не возмущался. Также как НБА в Америке. Лучшие должны играть с лучшими, а те, кто ниже уровнем - доказать своё право с этими лучшими биться, как в боксе - представьте, что любой Вася Пупкин с улицы мог бы претендовать на титул и сразу выходить на бой с чемпионом.
      Футбол - это не благотворительность, это соревнование. На самом деле, если в Суперлиге во главе будут спортивные принципы, мы все от этого выиграем. Одно я знаю точно - что нынешний формат ЛЧ уже давным давно изжил себя - команд вроде Мальмё, Копенгагена и прочих Маккаби в ней быть не должно - их место ЛЕ. От Англии сейчас должно быть представлено минимум 6 команд, потому как если их поставить в спарринги с теми же "чемпионам

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      Рейтинг: +2185

      Maxi_7 > Maxi_7 14 минут назад

      ... "чемпионами" других стран они явно будут сильнее и пройдут в этот турнир.
      Потому я могу понять глав топ клубов - почему они должны терять прибыль или не попадая вообще в ЛЧ или попадая, но тратя пол года в пустую, играя с этими самыми Маккаби и прочими, теряя таким образом деньги, когда могли зарабатывать куда больше на матчах с громкими афишами, только потому, что УЕФА нравится играть в благотворительность. Ещё раз повторюсь, футбол - это не благотворительность, это жесткое соревнование, где слабым нет места, как и в любом спорте. Потому в любом случае все мы будем только в выигрыше от Суперлиги, которая неминуемо придёт, собственно, она уже в каком-то роде существует - это нынешняя АПЛ. А дальше думайте сами.

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