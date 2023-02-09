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    Переход Баринова в «Бешикташ» не состоится, несмотря на продление трансферного окна в Турции

    «Бешикташ» больше не пытается купить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    Последним предложением турков было 5 миллионов евро. Клуб РПЛ его отклонил.

    Несмотря на продление трансферного окна в Турции до 18 февраля, сделка крайне маловероятна.

    • Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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