Переход Баринова в «Бешикташ» не состоится, несмотря на продление трансферного окна в Турции

«Бешикташ» больше не пытается купить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Последним предложением турков было 5 миллионов евро. Клуб РПЛ его отклонил.
Несмотря на продление трансферного окна в Турции до 18 февраля, сделка крайне маловероятна.
- Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: «РБ Спорт»