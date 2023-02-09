Михаил Кержаков прокомментировал назначение брата главным тренером «Кармиотиссы»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о том, что его брат Александр Кержаков возобновил тренерскую карьеру на Кипре.
- Россиянин возглавил «Кармиотиссу».
- Он подписал контракт до лета с опцией продления.
- В прошлом сезоне Кержаков был главным тренером «Пари НН».
«Теоретически, возможно, что перейду на Кипр, конечно, но пока все будущее связываю с «Зенитом».
За Сашу очень рад, у него наконец‑то появилась работа. Он заслужил ее по результатам предыдущего сезона.
Мы с ним вчера общались и позавчера, поздравил его. Он очень был счастлив, я пожелал ему удачи.
В любом случае это международный опыт», – заявил Михаил Кержаков.
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Источник: «Матч ТВ»