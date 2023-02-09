Михаил Кержаков прокомментировал назначение брата главным тренером «Кармиотиссы»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о том, что его брат Александр Кержаков возобновил тренерскую карьеру на Кипре.

Россиянин возглавил «Кармиотиссу».

Он подписал контракт до лета с опцией продления.

В прошлом сезоне Кержаков был главным тренером «Пари НН».

«Теоретически, возможно, что перейду на Кипр, конечно, но пока все будущее связываю с «Зенитом».

За Сашу очень рад, у него наконец‑то появилась работа. Он заслужил ее по результатам предыдущего сезона.

Мы с ним вчера общались и позавчера, поздравил его. Он очень был счастлив, я пожелал ему удачи.

В любом случае это международный опыт», – заявил Михаил Кержаков.

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