Дзюба – в «Локомотиве», Кержаков – в «Кармиотиссе», Тедеско – в сборной Бельгии и другие новости

«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова главным тренером.
«Локомотив» подтвердил трансферы Дзюбы и Смольникова.
«Локомотив» представил Дзюбу в образе таксиста, Смольникова – в образе пассажира.
Осимхен установил мировой рекорд, превзойдя достижение Роналду.
Канчельскис: «Кто сказал, что «Спартак» – народная команда? Народная команда – не «Спартак»!».
Клубы АПЛ хотят исключения «Манчестер Сити», если его финансовые нарушения подтвердятся.
Катарские инвесторы планируют купить «Манчестер Юнайтед».
Тедеско возглавил сборную Бельгии.
«Краснодар» проиграл дело Ботхейму и должен ему 500 тысяч.
Судья Матюнин во время проверки на полиграфе ложно ответил на пять вопросов. Он пытался обмануть устройство («Мутко против»).
Стали известны бонусы Дзюбы в «Локомотиве». Агент получит 7 миллионов рублей.