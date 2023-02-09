Дзюба – в «Локомотиве», Кержаков – в «Кармиотиссе», Тедеско – в сборной Бельгии и другие новости

«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова главным тренером.

«Локомотив» подтвердил трансферы Дзюбы и Смольникова.

«Локомотив» представил Дзюбу в образе таксиста, Смольникова – в образе пассажира.

Осимхен установил мировой рекорд, превзойдя достижение Роналду.

Канчельскис: «Кто сказал, что «Спартак» – народная команда? Народная команда – не «Спартак»!».

Клубы АПЛ хотят исключения «Манчестер Сити», если его финансовые нарушения подтвердятся.

Катарские инвесторы планируют купить «Манчестер Юнайтед».

Тедеско возглавил сборную Бельгии.

«Краснодар» проиграл дело Ботхейму и должен ему 500 тысяч.

Судья Матюнин во время проверки на полиграфе ложно ответил на пять вопросов. Он пытался обмануть устройство («Мутко против»).

Стали известны бонусы Дзюбы в «Локомотиве». Агент получит 7 миллионов рублей.