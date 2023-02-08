Клубы АПЛ хотят исключения «Манчестер Сити», если его финансовые нарушения подтвердятся

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Члены АПЛ выразили свою позицию по вопросу возможных финансовых махинаций «Манчестер Сити». Клубы лиги надеются, что манчестерцы будут наказаны понижением в классе, если их нарушения будут подтверждены.
Сильнее всего санкций в отношении «Манчестер Сити» ждут представители топ-6. При этом клубы АПЛ не настаивают на лишении «Сити» последних трофеев.
- АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.
- Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
- С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.
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