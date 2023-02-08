Клубы АПЛ хотят исключения «Манчестер Сити», если его финансовые нарушения подтвердятся

Члены АПЛ выразили свою позицию по вопросу возможных финансовых махинаций «Манчестер Сити». Клубы лиги надеются, что манчестерцы будут наказаны понижением в классе, если их нарушения будут подтверждены.

Сильнее всего санкций в отношении «Манчестер Сити» ждут представители топ-6. При этом клубы АПЛ не настаивают на лишении «Сити» последних трофеев.

АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.

Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.

С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

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