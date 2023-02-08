Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клубы АПЛ хотят исключения «Манчестер Сити», если его финансовые нарушения подтвердятся

    Члены АПЛ выразили свою позицию по вопросу возможных финансовых махинаций «Манчестер Сити». Клубы лиги надеются, что манчестерцы будут наказаны понижением в классе, если их нарушения будут подтверждены.

    Сильнее всего санкций в отношении «Манчестер Сити» ждут представители топ-6. При этом клубы АПЛ не настаивают на лишении «Сити» последних трофеев.

    • АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.
    • Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
    • С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Ман Сити» может опуститься ниже четвертого по силе дивизиона Англии 5
    Мостовой: «Зенит» – как «Ман Сити» и «Реал». Они тоже просто всех скупают» 8
    В «Манчестер Сити» ожидают ухода Гвардиолы из-за обвинений клуба со стороны АПЛ
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +811

      7:1 3 минуты назад

      холанд в реал, гвардеололо в ливер, челси стопудов купит де брюйне, зинченко что-то заранее учуял и задал стрекача, а гюндоган закончит в спартаге.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2702

      BlackMurder 5 минут назад

      Тогда псж и Челси проверяйте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3527

      Ziklop 54 минуты назад

      все средства хороши для достижения цели! убрать конкурента любым способом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11