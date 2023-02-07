«Ман Сити» может опуститься ниже четвертого по силе дивизиона Англии

«Манчестер Сити» могут ожидать серьезные санкции в случае доказательства вины клуба в финансовых нарушениях.

АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.

Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.

С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

По информации The Telegraph, Чемпионшип не обязан принимать «Ман Сити» в случае исключения команды из АПЛ. Руководство Английской футбольной лиги (EFL) заявило, что нет никаких оснований для допуска команды к Чемпионшипу, Лиге 1 и Лиге 2, если она покинула АПЛ не по спортивному принципу.

EFL не обязана автоматически принимать вылетевший из элитного дивизиона клуб, так как только 72 команды могут быть членами Английской футбольной лиги.

Таким образом, «Манчестер Сити» может опуститься ниже четвертого по силе дивизиона Англии.