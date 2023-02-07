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    «Ман Сити» может опуститься ниже четвертого по силе дивизиона Англии

    «Манчестер Сити» могут ожидать серьезные санкции в случае доказательства вины клуба в финансовых нарушениях.

    • АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.
    • Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
    • С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

    По информации The Telegraph, Чемпионшип не обязан принимать «Ман Сити» в случае исключения команды из АПЛ. Руководство Английской футбольной лиги (EFL) заявило, что нет никаких оснований для допуска команды к Чемпионшипу, Лиге 1 и Лиге 2, если она покинула АПЛ не по спортивному принципу.

    EFL не обязана автоматически принимать вылетевший из элитного дивизиона клуб, так как только 72 команды могут быть членами Английской футбольной лиги.

    Таким образом, «Манчестер Сити» может опуститься ниже четвертого по силе дивизиона Англии.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 21:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11732

      R_a_i_n 55 минут назад

      У нас тут тоже махинации... по 50 к деревянных футболистов покупают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14182

      Skull_Boy 1 час назад

      Ой напугали поменяют название и уйдут в Испанию, а вы дальше будете глотать хер и терять спонсоров

      0
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      ...
      Рейтинг: +1353

      сутулая собака и лисы > Skull_Boy 57 минут назад

      агам.
      а так же телепортируют инфраструктуру и переселят болельщиков.

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      ...
      Рейтинг: +1032

      SpartakMoskwa > Skull_Boy 41 минуту назад

      Надеюсь это шутка?)))
      Как такое могло придти вам в голову???

      0
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